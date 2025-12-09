Новий Honor Magic8 Lite не такий вже "лайт": 7500 мА•год та OLED на 6000 ніт

Honor Magic8 Lite / Honor, Depositphotos

Серія Honor Magic8 поповнилася новою моделлю — Magic8 Lite. Це найдоступніший смартфон у лінійці, який прийшов на зміну Magic7 Lite, що дебютував у січні. Попри приставку Lite, апарат отримав вражаючі характеристики й робить ставку на автономність, великий дисплей і витривалість корпусу.

Характеристики Honor Magic8 Lite

Смартфон Honor Magic8 Lite отримав 6,79-дюймовий OLED дисплей з роздільною здатністю 1200×2640 пікселів, частотою оновлення зображення 120 Гц та ШІМ-димінгом 3840 Гц. Пікова яскравість заявлена на рівні 6000 ніт.

Новинка працює на чипі Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Процесор доповнюють 8 ГБ оперативної пам’яті. Для зберігання даних доступні дві конфігурації — 256 ГБ або 512 ГБ вбудованого сховища. Всередині розташувалася батарея місткістю 7500 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 66 Вт.

На задній панелі Honor Magic8 Lite доступна подвійна камера. Вона включає головний 108-мегапіксельний модуль з оптичною стабілізацією зображення та додатковий 5-мегапіксельний ультраширококутний модуль. Фронтальна камера в круглому отворі дисплея отримала 16-мегапіксельний сенсор.

Корпус забезпечує захист за стандартами IP66, IP68 та IP69K. Honor стверджує, що Magic8 Lite витримує падіння з висоти до 2,5 метра на тверді поверхні, зокрема на мармур. Габарити становлять 161,9×76,1×7,76 мм, а вага — 189 г. Новинка працює на Android 15 з фірмовою оболонкою MagicOS 9. Хоча інші моделі серії Magic8 працюють під керуванням MagicOS 10 на базі на Android 16.

Смартфон доступний у кольорах Forest Green, Midnight Black та Reddish Brown. Продажі Magic8 Lite в Європі стартують у січні 2026 року, але ціну Honor поки не назвала.

Джерело: gsmarena