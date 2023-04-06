«Новий канал» опублікував у Instagram фейкову біографію Олеся Гончара (пост вилучений) – «факти» для неї надав ChatGPT

На сторінці «Нового каналу» в Instagram вийшла добірка відомостей з біографії відомого письменника Олеся Гончара, яка виявилася фейком та вже видалена. Адміністрація паблика звинувачує у підробці ChatGPT. Визнавши фейк, канал опублікував новий запис в Instagram, у якому звинуватив у наданні неправдивої інформації ChatGPT.

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«Цікаві» відомості починаються безпосередньо від народження письменника. Стверджувалося, що Гончар народився у селі Сосниця Чернігівської області. Уважні користувачі зауважили, що письменник народився на Дніпровщині, у селі, яке пізніше стало частиною міста Дніпра. У Сосниці ж народився Олександр Довженко.

Також стверджувалося, що Олеся Гончара було вивезено до Німеччини на примусові роботи, потім якимсь чином він потрапив у полон до американців, де вивчив англійську мову та захопилося читанням літератури. Фронтовик Гончар справді перебував у німців (у полоні), але жодних робіт і тим більше американців у його біографії немає.

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До 1990 року, коли Гончар вступив у Народний Рух, він був членом КПРС та депутатом Верховної Ради СРСР. Ці факти виключали приписувану йому правозахисну діяльність – Гончар ніяк не міг очолювати Гельсінську групу. Також він не був професором кафедри мистецтвознавства Київського Університету, але був членом Академії наук України.

На фейк першим звернув увагу користувач Instagram Олексій Єкименко, який вперше опублікував спростування.

Джерело: New Voice