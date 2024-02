Новий конкурс авторів ІТС.UA — напиши статтю та виграй круті призи від Logitech!

Візьми участь у конкурсі та виграй ігрове кермо G923 від ?

Прийшов час оголосити перший в цьому році конкурс авторських текстів на ITC.ua!

Вітаю, вельмишановне панство!

Як я і анонсував тиждень тому, сьогодні ми запускаємо новий конкурс авторських текстів. Допоможуть нам його провести наші друзі і партнери — компанія Logitech (молодці всі, хто в анонсі вгадав нашого партнера!:)

Умови та призи

Призи, як ви вже, певно, здогадались, будуть виробництва Logitech.

А саме: головний приз — професійне ігрове гоночне кермо Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5, PS4 and PC.

При першому погляді на Logitech G923 складається враження, що кермо перекочував прямо з дорогого гоночного автомобіля. Обплетення зі шкіри з рівними швами, простроченням та перфорацією в місцях хвату, спиці з анодованого алюмінію, а підрульові перемикачі з матованої нержавіючої сталі.

Зі зворотного боку керма знаходяться підрульові пелюстки. Вони призначені для ручного перемикання передач, лівий відповідає за підвищення, правий за зниження. Робиться це дуже швидко, знову ж таки переносити руку в інше положення для цього не потрібно.

Але найбільш цікаве ховається всередині — нова система зворотного зв’язку під назвою TrueForce . Працює вона за допомогою системи зубчастої передачі та пари електромоторів, які керуються за допомогою спеціального мікропроцесора. Це забезпечує передачу реалістичних ефектів: кермо реагує на покриття, яким пересувається автомобіль, вібрує в такт двигуна, пручається заносу, прокручується при зіткненні та багато іншого. Найцікавіше, що не маючи динаміків, ви можете почути звук двигуна вашого боліда, який знову ж таки імітується системою TrueForce .

А ще – аж 8 призів – це низькопрофільні ігрові клавіатури Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!

Клавіатура G815 – це справжній витвір конструкторського та дизайнерського мистецтва. Легкий ультратонкий корпус пристрою складається з армованої сталлю основи та верхньої панелі, виготовленої з алюмінієвого сплаву 5052. GL Linear відповідають за плавне натискання клавіші і, завдяки плавному спрацьовуванню, перемикачі з лінійним ходом ідеально підходять для ігор, де доводиться швидко натискати клавіші двічі або кілька разів поспіль. Таким чином, їх гідно оцінять любителі екшнів і MMO-ігор.

Про всяк випадок уточнюємо, що ми не надсилаємо призи за територію України, чи на тимчасово окуповані території.

З 7 лютого по 8 березня включно напишіть матеріал на такі теми:

Які ігрові девайси ви використовували, коли починали грати, які зараз і що впливало на зміни, якщо вони були? ( Це може бути стаття про старий кульковий Mitsumi, чи про культову Logitech MX1000, про нові девайси, клавіатури, гарнітури і т.і.) Ваші найкращі перемоги, які пов’язані з брендом Logitech. (Розкажіть, як ви виграли чемпіонат по Dota свого факультету, чи як з друзями влаштовували баталії в Mortal Kombat на всю ніч, як одразу відчули різницю в Need for speed, пересівши з клавіатури за своє перше кермо Logitech) Яким ви бачите розвиток гейм-індустрії в найближчі роки, які зміни очікувати? (Як змінять світ гейм-індустрії окуляри зміненої реальності від Meta та Apple, чи можна очікувати найближчим часом вихід з подібними продуктами інших великих брендів? Які ігри стануть популярніше за інших? Може щось не очікуване “вистрілить”, як от, наприклад, Palworld нещодавно?)

Ось приклади статей з минулих конкурсів на які варто орієнтуватись при підготовці матеріалу:

Як взяти участь у конкурсі

Напишіть розповідь у вільному стилі на запропоновані вище теми. Для тих, хто ще, з якоїсь причини, не писав тексти та не брав участь у першому конкурсі, розказуємо, як це можна зробити.

Спочатку вам треба зареєструватись, натиснувши кнопку «Увійти» в правому верхньому куті сайту. Потім – «Створити аккаунт».

Після реєстрації в профайлі автора з’явиться кнопка «Створити пост», яка веде на зручний і зрозумілий редактор.

Після того, як ви напишете статтю, вона йде на модерацію і після неї з’являється в меню сайту «Дописи», а ті статті, які нам особливо сподобались, з’являться на головній сторінці сайту.

Нагадуємо, що статті на Конкурс треба надсилати ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, оскільки саме нею ведуться Дописи.

Ну і важливо дотримуватись правил, звісно.

Які статті беруть участь в конкурсі

Справжні. Стаття не може бути про вигадану техніку, чи події. Ми хочемо переконатися, що ви написали про свій досвід, а не переклали текст зі сторонніх ресурсів.

Унікальні. Копії чужих текстів не підійдуть, стаття має бути вперше опублікована саме на ITC.ua. Штучний інтелект та всілякого роду AI тут теж будуть поганими помічниками.

В іншому – у вас повна свобода: ми не обмежуємо довжину матеріалу, кількість знаків та вибір техніки, якщо вона відповідає умовам конкурсу.

Підбиття підсумків та вибір переможців

8 березня закінчиться прийом конкурсних робіт та почнеться процес визначення переможців конкурсу.

Алгоритм визначення переможця. Спочатку журі редакції ІТС визначить шорт-ліст з-поміж надісланих на конкурс статей. А потім, буде створено сторінку, на якій всі зареєстровані читачі зможуть віддати свій голос за статтю з цього шорт-листа, яка їм найбільше сподобалась. Голоси за переможця будуть розраховані у тій-же пропорції 30 на 70, як і в попередніх конкурсах, де 30% – вибір читачів, а 70% – вибір редакції.

Шорт-лист з найкращих статей оберуть співробітники редакції ITC.ua:

Тимур Ворона – Головний редактор ITC.ua.

Володимир Скрипін – Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Павло Чуйкін – Заступник головного редактора, керівник відділу оглядів

Дмитро Спасюк – Автор статей та оглядів

Asyris – Головний модератор.

Підбиття підсумків та нагородження переможців відбудеться 15 березня 2024 року.

З величезним нетерпінням чекаємо ваших текстів.

Бажаємо наснаги та успіхів!

