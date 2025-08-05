Новини Ігри 05.08.2025 comment views icon

Новий патч Stellar Blade зламав запуск гри у Steam — доведеться видалити моди

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Маргарита Юзяк

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Новий патч Stellar Blade зламав запуск гри у Steam — доведеться видалити моди
Мод Stellar Blade / Shift Up

Прихильники модів, сьогодні не ваш день. Патч 1.3.0 для Stellar Blade на ПК зламав запуск гри в Steam і встановлені моди.

Shift Up випустила патч 1.3.0 як невелике технічне оновлення з дрібними виправленнями, але він спричинив серйозні проблеми. А саме для тих, хто грав із модами — зокрема NSFW-контентомМоди, що містять контент сексуального характеру, жорстокість або інші елементи, бойовими модифікаціями тощо. Деякі гравці повідомляють, що Stellar Blade перестала запускатися одразу після патчу, хоча до оновлення працювала стабільно.

Причиною, ймовірно, є несумісність модів із новою версією. На одній із гілок Steam користувач із ніком Wolfcastle, який є представником розробників, радить спробувати повністю видалити UE4SS і всі встановлені моди. Однак навіть після виконання цієї поради деякі користувачі повідомляють, що проблема залишається.

Shift Up офіційно не коментувала ситуацію, але в спільноті Reddit вже зʼявилось тимчасове рішення — потрібно вручну відредагувати файли UE4SS у теці гри. Станом на зараз це єдиний спосіб хоч якось повернути гру до робочого стану, якщо у вас стояли моди. Або можна просто зачекати виправлення багів.

Щодо самого оновлення — патч 1.3.0 вніс кілька покращень як для ПК, так і для PS5. Серед них — доопрацьований фоторежим, виправлення помилок у кат-сценах, покращення інтерфейсу, фікси для риболовлі, бойової системи й перукарні.

Shift Up також нібито працює над портом гри для Nintendo Switch 2, але після такого оновлення головна увага — повернути робочий стан гри хоча б на ПК. Плюс студія почала розробку Stellar Blade 2.

Джерело: PCGamesN

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