Новий патч Stellar Blade зламав запуск гри у Steam — доведеться видалити моди

Мод Stellar Blade / Shift Up

Прихильники модів, сьогодні не ваш день. Патч 1.3.0 для Stellar Blade на ПК зламав запуск гри в Steam і встановлені моди.

Shift Up випустила патч 1.3.0 як невелике технічне оновлення з дрібними виправленнями, але він спричинив серйозні проблеми. А саме для тих, хто грав із модами — зокрема NSFW-контентом Моди, що містять контент сексуального характеру, жорстокість або інші елементи, бойовими модифікаціями тощо. Деякі гравці повідомляють, що Stellar Blade перестала запускатися одразу після патчу, хоча до оновлення працювала стабільно.

Причиною, ймовірно, є несумісність модів із новою версією. На одній із гілок Steam користувач із ніком Wolfcastle, який є представником розробників, радить спробувати повністю видалити UE4SS і всі встановлені моди. Однак навіть після виконання цієї поради деякі користувачі повідомляють, що проблема залишається.

Shift Up офіційно не коментувала ситуацію, але в спільноті Reddit вже зʼявилось тимчасове рішення — потрібно вручну відредагувати файли UE4SS у теці гри. Станом на зараз це єдиний спосіб хоч якось повернути гру до робочого стану, якщо у вас стояли моди. Або можна просто зачекати виправлення багів.

Щодо самого оновлення — патч 1.3.0 вніс кілька покращень як для ПК, так і для PS5. Серед них — доопрацьований фоторежим, виправлення помилок у кат-сценах, покращення інтерфейсу, фікси для риболовлі, бойової системи й перукарні.

Shift Up також нібито працює над портом гри для Nintendo Switch 2, але після такого оновлення головна увага — повернути робочий стан гри хоча б на ПК. Плюс студія почала розробку Stellar Blade 2.

Джерело: PCGamesN