Shift Up почала розробку Stellar Blade 2 — у звіті студії помітили дату запуску

Stellar Blade / Shift Up

Shift Up підтвердила, що працює над продовженням Stellar Blade — але сиквел не вийде «післязавтра».

У презентації для інвесторів розробники показали діаграму з планами на найближчі роки. Вона починається з релізу першої частини у 2024-му, далі йде «розширення платформи» — йдеться про вихід гри на ПК. А вже наступним пунктом вказано «продовження» — це і є Stellar Blade 2. Оскільки графік завершується 2027 роком, логічно припустити, що нову частину випустять упродовж наступних двох років. Тож робимо висновок, що Stellar Blade 2 уже в розробці, і реліз планується до 2027 року.

Зазначимо, що перша Stellar Blade заробила $43 млн менш ніж за рік і продалася мільйонним тиражем за перші місяці. Це не рекордні показники для гри класу AAA, але достатньо, щоби Shift Up вирішила вкладатися в сиквел. До того ж студія має влітку випустити відверте DLC.

Stellar Blade отримала натхнення з культової манґи «Gunnm» («Аліта: Бойовий ангел») та її кіноадаптації. На ПК гра вийде найближчими тижнями — і це точно збільшить продажі. Хоча частина гравців критикує ПК-версію за використання Denuvo, ціну $70 та блокування у 129 регіонах.

Паралельно зі Stellar Blade 2 студія працює над ще одним великим проєктом — Project Witches. Це буде міська sci-fi екшн-RPG, також класу AAA. Гру заплановано на 2027 рік. Перші подробиці обіцяють уже в другому кварталі цього року.

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Джерело: Insider Gaming