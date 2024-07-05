«Дедпул і Росомаха» — лиходійка, яку грає Емма Коррін, схожа на Ганса Ланду у виконанні Крістофа Вальца та на Віллі Вонку Джина Уайлдера

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У стрічці «Дедпул і Росомаха» Емма Коррін зіграє Кассандру Нову — злу близнючку професора Чарльза Ксав’є з франшизи «Люди Ікс». Коррін розповідає, якими персонажами кіно надихається для створення образу та про занадто ретельну підготовку до ролі.

У розмові з виданням GQ Емма Коррін називає Віллі Вонку у виконанні Джина Уайлдера «одним з найкращих лиходіїв усіх часів». Актор втілив персонажа у фільмі режисера Мела Стюарта «Віллі Вонка і шоколадна фабрика» 1971 року.

«У грі Джина Вайлдера є щось екстравагантне. Це енергія, схожа на ту, яку має Крістоф Вальц у «Безславних виродках». Він одягнений у форму, сидить, п’є склянку молока і вдає, що він довбана хрещена фея», — каже Коррін.

Вальц грає офіцера СС Ганса Ланду у стрічці Квентина Тарантіно «Безславні виродки». Актор отримав «Оскара» за цей образ, як за найкращу чоловічу роль другого плану, і багато хто вважає його персонажа одним із найкращих лиходіїв кіно.

«Він такий знезброювально ввічливий, милий і нікчемний, і це справді моторошно. Це тим більше зловісно, ​​що йому не потрібно нічого робити».

Раян Рейнольдс та режисер Шон Леві також казали, що уявляли лиходія з фільму Тарантіно як основу персонажу «Дедпул і Росомаха». «Раян і Шон висунули цю ідею, яку я цілком підтримую».

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Свого часу Леві домовився про зустріч з Коррін, не кажучи, для чого це, враховуючи надсекретність Marvel. Пропозиція абсолютно спантеличила Коррін — потрібний був прискорений курс, щоб мати уявлення про всесвіт Marvel.

«Це явище, і мені дуже пощастило бути його частиною. Особливо щодо «Дедпула», тому що мені подобається той факт, що він самосвідомий та критичний до власної внутрішньої роботи», — додає Емма Коррін.

Емма розповідає, що хотіли запросити особистого тренера, щоб якнайкраще зіграти Кассандру. Але студія відхилила пропозицію. Виявляється, фізична трансформація — не те, чого команда Marvel потребувала від дебюту Коррін в MCU.

«Я питаю, чи можу я мати особистого тренера, і вони відповіли «ні». Вони сказали, що я не маю займатися фізичною підготовкою. Я готувалася до величезної трансформації, але вони сказали: «Цього від вас абсолютно не вимагається».

«Дедпул і Росомаха» вийде в кінотеатрах 25 липня і покаже, чи може Емма Коррін грати на рівні Крістофа Вальца та Джина Уайлдера.

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