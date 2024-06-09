Новий тизер-трейлер «Дедпул і Росомаха» — фанати Marvel помітили Ледіпул і Джаггернаута

Найновіший тизер-трейлер фільму «Дедпул і Росомаха», на думку фанатіфв, містить кілька великодок, пов’язаних з іншими персонажами Marvel. Не те щоб це буди дуже надійні зачіпки, але вони мають право на існування.

Однохвилинний трейлер, який вийшов у Міжнародний день друзів, демонструє відносини двох головних героїв стрічки. У ньому багато раніше показаних кадрів, але є й нові. Зокрема, фанати вважають, що помітили Ледіпул і Джаггернаута.

Ледіпул найлегше помітити на короткому відрізку з ногами когось, хто ніби виходить з порталу. Чутки про неї ходили протягом деякого часу — це жінка-двійник Дедпула Ванда Вілсон. Деякі фанати припускають, що під маскою буде реальна дружина Раяна Рейнольдса, Блейк Лайвлі.

LADYPOOL!!! It’s gotta be Blake Lively pic.twitter.com/T3pNAuXvwN — Kennedy Ryan Reynolds fan❤️ (@ilyryanreynolds) June 8, 2024

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Подейкують, що Джаггернаут, який з’являвся в «Людях Ікс: Остання битва», теж буде у «Дедпул і Росомаха». Однак у березні актор Вінні Джонс сказав, що він вирішив не брати участь у майбутньому фільмі MCU, тому що роль вплинула на його психіку негативно через костюм.

«Як не дивно, мене щойно попросили знятися в «Дедпулі», тепер новому, і я поговорив з режисером і просто сказав, що це така драма, розумова та фізична, одягнути цей костюм. Я маю на увазі, що це також негативно вплинуло на психіку, тому що ти в ньому не можеш нічого робити цілий день, ти можеш пити тільки через соломинку. Тому ми не змогли укласти угоду щодо «Дедпулі».

First look at Juggernaut in #DeadpoolAndWolverine ✅ Looks like Vinnie Jones was lying about not coming back 🤯 pic.twitter.com/2rSbWTttWi — Austin Medeiros (@austin_medz) June 8, 2024

І все ж фанати змогли помітити Джаггернаута, і якщо це не Джонс, то принаймні хтось схожий. «Дедпул і Росомаха» вийде в кінотеатрах 25 липня.

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Джерело: IGN