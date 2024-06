Новий тизер-трейлер «Дедпул і Росомаха» — фанати Marvel помітили Ледіпул і Джаггернаута

Найновіший тизер-трейлер фільму «Дедпул і Росомаха», на думку фанатіфв, містить кілька великодок, пов’язаних з іншими персонажами Marvel. Не те щоб це буди дуже надійні зачіпки, але вони мають право на існування.

Однохвилинний трейлер, який вийшов у Міжнародний день друзів, демонструє відносини двох головних героїв стрічки. У ньому багато раніше показаних кадрів, але є й нові. Зокрема, фанати вважають, що помітили Ледіпул і Джаггернаута.

Ледіпул найлегше помітити на короткому відрізку з ногами когось, хто ніби виходить з порталу. Чутки про неї ходили протягом деякого часу — це жінка-двійник Дедпула Ванда Вілсон. Деякі фанати припускають, що під маскою буде реальна дружина Раяна Рейнольдса, Блейк Лайвлі.

Подейкують, що Джаггернаут, який з’являвся в «Людях Ікс: Остання битва», теж буде у «Дедпул і Росомаха». Однак у березні актор Вінні Джонс сказав, що він вирішив не брати участь у майбутньому фільмі MCU, тому що роль вплинула на його психіку негативно через костюм.

First look at Juggernaut in #DeadpoolAndWolverine ✅

Looks like Vinnie Jones was lying about not coming back 🤯 pic.twitter.com/2rSbWTttWi

— Austin Medeiros (@austin_medz) June 8, 2024