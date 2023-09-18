Новини Ігри 18.09.2023 о 17:11

Microsoft планувала стримінг ПК-ігор в Xbox Cloud Gaming для конкуренції зі Stadia, а Філ Спенсер купив PS5, — листування топ-менеджерів Microsoft

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Юрій Орос

Автор новин

Microsoft працювала над додаванням ПК-ігор до сервісу Xbox Cloud Gaming, щоб конкурувати з ігростримінговим сервісом Google Stadia. Наразі цей сервіс може транслювати лише Xbox-ігри, завдяки використанню на серверах чипів від Xbox Series X.

Про це стало відомо із листа голови Microsoft Сатья Наделли до керівників відділів: Xbox Філа Спенсера, хмарного геймінгу Каріма Чоудрі та головної по роботі з творцями (head of Xbox creator experience) Сари Бонд, передає The Verge. Кореспонденція стала доступною завдяки судовій системі США, ставши матеріалами одного з судів Microsoft.

Microsoft планувала стримінг ПК-ігор в Xbox Cloud Gaming для конкуренції зі Stadia, а Філ Спенсер купив PS5, — листування топ-менеджерів Microsoft

Події відбувалися десь після запуску та активної фази тестування Google Stadia у липні 2021 року. Наделла переживав, що у Google більше досвіду у віртуальних машинах Linux та потокових трансляціях. Врешті запитав, чи не можуть вони зробити теж саме для ПК Game Pass?

Відповідь Філа Спенсера прийшле трохи більш як за годину. Він повідомив, що у Google є можливість повторно використовувати своє хмарне Linux-обладнання, але в Microsoft теж буде змога зекономити та використати наявні вже GPU SKU Azure.

Microsoft планувала стримінг ПК-ігор в Xbox Cloud Gaming для конкуренції зі Stadia, а Філ Спенсер купив PS5, — листування топ-менеджерів Microsoft

Після того, як офіційно закрила Stadia близько року тому, ідея додати ПК-ігри до сервісу Xbox Cloud Gaming загальмувала. Як і весь сервіс, про який дедалі менше новин.

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Microsoft планувала стримінг ПК-ігор в Xbox Cloud Gaming для конкуренції зі Stadia, а Філ Спенсер купив PS5, — листування топ-менеджерів Microsoft
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Innkreis

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Ще одне листування продемонструвало, як в Microsoft відреагували на анонс конкурентної консолі Sony PS5. Філ Спенсер особисто придбав консоль у серпні 2022 року. Як реальний користувач, він підтвердив, що Sony змушує продавати в комплекті гру Horizon Forbidden West (за 50 доларів додатково), з якою вартість комплекту складала 549 доларів.

Microsoft планувала стримінг ПК-ігор в Xbox Cloud Gaming для конкуренції зі Stadia, а Філ Спенсер купив PS5, — листування топ-менеджерів Microsoft

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