Новий законопроєкт про криптовалюти в Україні: заборонять деякі види реклами та захистять споживачів

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зареєстрував законопроєкт під номером №10225-д. Документом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та до закону «Про рекламу», а також інших законодавчих актів, щоб врегулювати обіг віртуальних активів (криптовалют).

Наприклад, пропонується заборонити деякі види реклами, а у разі порушення правил буде накладено штрафи: від 5 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок (до 170 тис. грн). Також до 31 грудня 2027 року можливе накладення штрафів у розмірі від 300% до 600% вартості розміщеної реклами. Стосуватися рекламні обмеження будуть не лише самої криптовалюти, а й програмного забезпечення або програмно-апаратних комплексів.

Пропонується заборонити:

стверджувати, що віртуальні активи є засобом платежу чи обміну в Україні;

ототожнювати віртуальні активи з електронними або цифровими грошима (окрім токенів електронних грошей);

проводити платіжні операції за товари через віртуальні активи; Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

робити прогнози щодо зміни вартості віртуальних активів.

Також реклама токенів муситиме містити інформацію про наявність авторизації емітента або банківської ліцензії, залежно від типу токена.

Заборонять також:

У разі припинення або заборони публічної пропозиції віртуальних активів емітенти зобов’язані припинити їхню рекламу протягом трьох робочих днів. На вимогу регулятора реклама має бути зупинена або заборонена також упродовж трьох днів.

Тим часом законопроєкт щодо віртуальних активів пройшов Комітет і рекомендований до розгляду в першому читанні. В ньому є визначення поняття віртуальних активів, які розділений на три категорії:

токени з прив’язкою до активів – їх вартість стабілізується шляхом прив’язки до активів, таких як валюта чи майно; токени електронних грошей – прив’язані до однієї офіційної валюти; інші віртуальні активи – категорія, що охоплює активи, які не належать до перших двох типів.

Право власності на віртуальні активи набувається через емісію, правочин, закон або рішення суду і підтверджується володінням засобами доступу, такими як криптографічні ключі. Закон передбачає презумпцію правомірності володіння, якщо судом не встановлено інше.

публічна пропозиція віртуальні активи вимагає оформлення «білої книги» – документа з детальною інформацією про актив, емітента та ризики. Допуск до торгів на торгівельних майданчиках також регулюється чіткими процедурами, включаючи авторизацію та розкриття інформації.

біла книга є обов’язковим документом для публічної пропозиції, який має бути правдивим, чітким і не вводити в оману. Маркетингові повідомлення повинні відповідати цій інформації, містити застереження про ризики та не поширюватися до оприлюднення білої книги.

постачальники послуг, пов’язаних з оборотом віртуальні активи (зберігання, торгівля, переказ тощо), повинні пройти авторизацію, відповідати організаційним і фінансовим вимогам та забезпечувати захист клієнтів.

захист власників активів і клієнтів через прозорість, розкриття інформації та заходи проти інсайдерської торгівлі, маніпулювання ринком і незаконного розголошення інформації.

визначається питання оподаткування.

Пропонується щодо податку на доходи фізичних осіб:

вести окреме (від інших доходів та іншого інвестиційного прибутку) оподаткування доходів від операцій з віртуальними активами;

оподатковувати саме прибуток від операцій з віртуальними активами, отриманий протягом року, як різницю між доходами від продажу та витратами на придбання віртуальні активи протягом року;

фізична особа має сама декларувати доходи та сплачувати податки;

не оподатковувати: а) доходи від операцій з обміну віртуальні активи на інші віртуальні активи, а також дохід від продажу віртуальних активів в межах однієї мінімальної заробітної плати; б) вартість віртуальні активи, отриманих внаслідок їх емісії (створення) або безоплатної передачі від їх емітентів або оферентів та/або отримані виключно в обмін на персональні дані фізичної особи; збитки, отримані у попередні періоди (якщо продавали дешевше, ніж купували – це ризиковий ринок), враховувати до їх погашення (за деякими виключеннями); для віртуальних активів, придбаних до набрання чинності цим законом, у разі їх продажу протягом 2026 року фізичні особи матимуть право обрати пільгову ставку ПДФО – 5%;

Щодо податку на прибуток юридичних осіб:

вводяться нові різниці для коригування фінансового результату (аналогічно тому, як оподатковуються операції з цінними паперами);

перелік витрат, що враховуються при здійсненні операцій з віртуальними активами, визначатиметься Мінфіном за поданням регулятора.

Щодо податку на додану вартість (ПДВ):

не є об’єктом оподаткування ПДВ: операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління, продажу, обміну, погашення віртуальних активів, крім: а) продажу та обміну NFT; б) продажу та обміну віртуальних активів, які посвідчують право вимагати передачі майна або надання послуги; послуги постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів (крім консультаційних послуг, які оподатковуються на загальних підставах).

Щодо спрощеної системи оподаткування:

платникам єдиного податку заборонені операції з віртуальними активами;

постачальники послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, не мають права використовувати спрощену систему оподаткування.

В частині адміністрування:

постачальники послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, які надають послуги резидентам України, зобов’язані стати на облік в органах контролю та подавати щорічний звіт про операції з віртуальними активами щодо фізичних та юридичних осіб, які є резидентами України (це крок до поступового запровадження CARF та імплементації директиви DAC8);

за невиконання цих обов’язків передбачаються штрафи для постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, які будуть застосовуватися у зменшених розмірах протягом перехідного періоду (у 2026 році – 10% від встановленого розміру штрафу, протягом 2027-2029 років – 25% від встановленого розміру штрафу).

Передбачається, що вищезгадані зміни до Податкового кодексу запрацюють з 1 січня 2026 року.

Джерело: Sud.ua