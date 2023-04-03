Новини російського озброєння: страпони замість дронів від українських хакерів та ракети з Aliexpress

Спільнота хакерів «Кібер Спротив» отримала доступ до облікового запису на Aliexpress російського «волонтера» міхаіла лучіна – окупанта, оператора дронів та співучасника скидання на позиції ЗСУ хімічної гранати. До облікового запису було прив’язано банківську картку, кошти на якій були призначені для купівлі повітряних дронів для російських окупантів в Україні. Кошти з карти були витрачені хакерами на предмети, які не завдадуть шкоди силам оборони України.

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На $25000 з карти українські хакери придбали фалоімітатори, страпони та інші подібні «іграшки», які поїдуть до «задоволеного» власника у величезних кількостях.

Хакери розповіли Inform Napalm, що товари були замовлені 24-25 березня, деякі з них вже доставлені – скасування замовлення малоймовірне. Закупити за доступні кошти товари, необхідні для ЗСУ, на жаль, було неможливо – карта прив’язана до конкретної адреси доставлення.

В умовах санкцій китайський Aliexpress є джерелом багатьох компонентів зброї держави-агресора. І йдеться не лише про безпілотники різного розміру та призначення – електронні компоненти, придбані через китайський сервіс, виявлені у начинці ракети Х-101, вартість якої оцінюється у $13 млн.

Користувач Twitter Харківська Нишпорка виявив усередині «аналоговнєту» кілька трансформаторів напруги за $2, недорогі потенціометри та інші подібні компоненти, а також дроти, скріплені ізострічкою. На фото помітно низька якість паяння компонентів.

russian X-101 missile cost about 13 millions of dollars each… Here is the head internals… Some duck tape, some 2$ voltage transformers from AliExpress… 🫠 pic.twitter.com/3TScLXNANF — Харківська Нишпорка (@ne_vluchiv) April 1, 2023

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Коментатори зазначають, що ракета з такими складниками не може коштувати мільйони, наводячи за приклад безпілотники подібної збірки, вартість яких не перевищує сотень тисяч доларів. Багато хто робить справедливий висновок про важливість для росії імпорту товарів подвійного призначення, що є джерелом електронних компонентів. Також справедливим є зауваження про те, що, на жаль, це працює.