Новини російського озброєння: страпони замість дронів від українських хакерів та ракети з Aliexpress

Спільнота хакерів «Кібер Спротив» отримала доступ до облікового запису на Aliexpress російського «волонтера» міхаіла лучіна – окупанта, оператора дронів та співучасника скидання на позиції ЗСУ хімічної гранати. До облікового запису було прив’язано банківську картку, кошти на якій були призначені для купівлі повітряних дронів для російських окупантів в Україні. Кошти з карти були витрачені хакерами на предмети, які не завдадуть шкоди силам оборони України.

На $25000 з карти українські хакери придбали фалоімітатори, страпони та інші подібні «іграшки», які поїдуть до «задоволеного» власника у величезних кількостях.

Хакери розповіли Inform Napalm, що товари були замовлені 24-25 березня, деякі з них вже доставлені – скасування замовлення малоймовірне. Закупити за доступні кошти товари, необхідні для ЗСУ, на жаль, було неможливо – карта прив’язана до конкретної адреси доставлення.

В умовах санкцій китайський Aliexpress є джерелом багатьох компонентів зброї держави-агресора. І йдеться не лише про безпілотники різного розміру та призначення – електронні компоненти, придбані через китайський сервіс, виявлені у начинці ракети Х-101, вартість якої оцінюється у $13 млн.

Користувач Twitter Харківська Нишпорка виявив усередині «аналоговнєту» кілька трансформаторів напруги за $2, недорогі потенціометри та інші подібні компоненти, а також дроти, скріплені ізострічкою. На фото помітно низька якість паяння компонентів.

russian X-101 missile cost about 13 millions of dollars each…

Here is the head internals… Some duck tape, some 2$ voltage transformers from AliExpress…

— Харківська Нишпорка (@ne_vluchiv) April 1, 2023