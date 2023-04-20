NVIDIA представила Video LDM — модель ШІ для створення відео за текстовими описами

Штучний інтелект Video LDM від NVIDIA дозволяє генерувати відео з коротких та простих текстових описів. Наразі доступне створення коротких роликів (4,7 с) у режимі до 2048х1280 з 24 FPS.

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Механізм Latent Diffusion Models дозволяє створювати відео з тексту без використання потужного заліза. Для його роботи використовується рушій Stable Diffusion. Принцип LDM полягає у створенні відео з окремих зображень (і тренуванні ШІ на них): ролик насправді є послідовністю згенерованих картинок.

NVIDIA розмістила на своєму сайті багато прикладів робіт Video LDM, включаючи експериментальні довші ролики. Публічна версія нейромережі поки що недоступна, компанія не розкриває термінів релізу.

Джерело: NVIDIA