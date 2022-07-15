Samsung анонсувала пам’ять GDDR6 зі швидкістю передачі даних 24 Гбіт/с – вона дебютує у відеокартах нового покоління

Компанія Samsung анонсувала випуск перших у галузі чіпів пам’яті GDDR6 зі швидкістю передачі даних 24 Гбіт/с на контакт. Такі чіпи будуть використовуватися у відеокартах AMD та NVIDIA наступного покоління, ноутбуках, ігрових консолях та акселераторах ШІ в центрах обробки даних.

Нові чіпи пам’яті забезпечать приріст швидкості передачі на 30% проти попередньої версії (18 Гбіт/с). Таким чином, повністю оснащена відеокарта зможе забезпечити пропускну спроможність пам’яті до 1,1 Тбіт/с. Це еквівалентно передачі 275 фільмів у роздільній здатності 1080p за одну секунду.

На відміну від пам’яті GDDR6X, розробленої Micron у співпраці з NVIDIA, нова пам’ять GDDR6 від Samsung повністю відповідає специфікаціям JEDEC. Також очікується, що чіпи будуть менш енергоємними завдяки використанню технології металевих затворів high-k. Крім того, нова пам’ять менше грітиметься при роботі, ніж GDDR6X, зможе забезпечувати кращу продуктивність і буде дешевше у виробництві.

Samsung створює цілу лінійку нової пам’яті GDDR6, яка виготовляється на базі 10-нм (1z) технологічного вузла. Компанія також випускатиме варіанти зі швидкістю передачі даних 20 Гбіт/с та 16 Гбіт/с для додатків з низьким енергоспоживанням. З цією метою Samsung використовує технологію динамічного перемикання напруги, яка може регулювати напругу від 1,1 В до 1,35 В, що дозволить при необхідності підвищити енергоефективність на 20%.

Samsung вже розпочала виробництво окремих зразків нових чіпів пам’яті місткістю 16 Гбіт. Клієнти компанії зможуть розпочати власні перевірочні тести чипів наприкінці цього місяця. Комерційна доступність чіпів GDDR6 зі швидкістю передачі даних 24 Гбіт/с буде прив’язана до виходу відеокарт нового покоління.

Джерело: techspot