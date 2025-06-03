NVIDIA RTX 5080 від AX Gaming отримала прихований кабель живлення та магнітну кришку

AX Gaming сховала кабель живлення RTX 50 під магнітну кришку / AX Gaming

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Часто при виборі потужної відеокарти покупець звертає увагу не лише на технічні характеристики, а й на зовнішній вигляд та зручність компонування. Саме тому виробники відеокарт постійно шукають нові способи вирізнитися. Цього разу китайський бренд AX Gaming представив серію X3W Max — лінійку графічних адаптерів GeForce RTX 50-серії з елегантним прихованим живленням та власним L-подібним кабелем. Нагадаємо, нові відеокарти RTX 50 мають проблеми з перегрівом та плавленням кабелів живлення, а також в окремих випадках може витікати термогель.

В останні роки на ринку інколи з’являються відеокарти з розʼємами живлення, схованими усередину корпусу. AX Gaming також пішла цим шляхом. В серії X3W Max 16-контактний розʼєм живлення (12VHPWR) розмістили по центру, однак заглибили у корпус плати. Для нього створили спеціальний кабель живлення з кутовим розʼємом, який акуратно прилягає вздовж радіатора охолодження. Весь цей вузол ховається за магнітною кришкою, яку можна зручно зняти або поставити назад. Це рішення не тільки прибирає хаос з кабелями, але й виглядає дуже охайно в збірці з прозорим боком.

Щоправда, на рендерах не видно, чим закінчується інший кінець цього 16-контактного кабелю. Можливо, він переходить у стандартні 3-4 восьмиконтактні PCIe-розʼєми, як у адаптерах Nvidia, або має інший фірмовий формат. Виробник поки не уточнює деталей.

У серії X3W Max представлені такі відеокарти:

GeForce RTX 5080 X3W Max

GeForce RTX 5070 Ti X3W Max

GeForce RTX 5070 X3W Max

Модель GeForce RTX 5090D у цьому списку відсутня. Швидше за все, через те, що вона потрапляє під експортні обмеження Китаю, як і повноцінна RTX 5090. За чутками, Nvidia розглядає можливість знизити продуктивність 5090D, щоб її можна було офіційно постачати на ринок.

Відеокарти X3W Max мають невеликий заводський розгін — частоти на 2-3% вищі за референсні значення Nvidia. Водночас рівень енергоспоживання (TDP) відповідає офіційним специфікаціям. Разом з тим AX Gaming рекомендує використовувати потужніші блоки живлення:

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RTX 5080 X3W Max — мінімум 850 Вт

RTX 5070 Ti X3W Max 16GB — 800 Вт (замість 750 Вт у довіднику Nvidia)

RTX 5070 X3W Max 12GB — 750 Вт (замість 650 Вт)

Модель Boost частота (МГц) Енергоспоживання (Вт) Мінімальна потужність блока живлення (Вт) GeForce RTX 5080 X3W Max 16GB 2670 360 850 GeForce RTX 5070 Ti X3W Max 16GB 2512 300 800 GeForce RTX 5070 X3W Max 12GB 2572 250 750

Усі моделі серії X3W Max мають однаковий дизайн: строгий білий корпус, трислотова система охолодження з трьома вентиляторами. Ідеально пасує до сучасних білосніжних збірок у стилі minimal або future-tech.

Серія AX Gaming X3W Max пропонує цікаве рішення з організацією живлення та естетичний зовнішній вигляд. Певно, естети оцінять приховане живлення з магнітною кришкою — не просто декоративний хід, а корисне рішення, яке дозволяє позбутись зайвого безладу в системному блоці.

Джерело: tomshardware

Розділ Технології виходить за підтримки

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