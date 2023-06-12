Inno3D та Gigabyte представили відеокарти з прихованим кабелем живлення: NVIDIA RTX 4060 Ti, RTX 4070 та RTX 4090

Стандартне розташування кабелю живлення відеокарти – не найзручніше чи найпривабливіше По-перше, його видно. По-друге, кабель найчастіше вигнутий, дещо стирчить убік, його можна ненароком зачепити у разі якихось маніпуляцій. Ну а для NVIDIA RTX 4090 таке розташування роз’єму – збільшення ризику нещільного контакту та виходу карти з ладу. Компанії Inno3D та Gigabyte розробили більш привабливі та практичні рішення.

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На відеокартах Inno3D iChill X2 White RTX 4060 Ti та AX eSports RTX 4070 роз’єм живлення розгорнутий у протилежний бік і розташований знизу під радіатором. Кабель до нього підключається з боку материнської плати та не впадає у вічі. Він не згинається у місці з’єднання, зовнішній кожух відеокарти фіксує положення кабелю. Для живлення обох моделей потрібне лише одне 8-контактне підключення.

Хоча обидві відеокарти мають схожі приховані роз’єми живлення, вони трохи відрізняються у реалізації. GeForce RTX 4070 постачається з частково знімною задньою панеллю. Користувачі можуть підняти половинку задньої панелі, щоб відкрити 8-контактний роз’єм PCIe. GeForce RTX 4060 Ti не така довга – її конструкція обмежена невеликим відкритим жолобом унизу, яким проходить кабель. Обидві відеокарти виконані у білому кольорі та постачаються з білими кабелями.

Напрошується думка про те, що подібне кріплення добре підійшло б для RTX 4090, яка має проблеми з підключенням кабелю 12VHPWR. Inno3D не запропонувала такої моделі, але схоже компонування реалізувала Gigabyte.

Відеокарта RTX 4090 WindForce оновленого дизайну отримала роз’єм, також розташований у нижній частині поруч із серединою радіатора, але розгорнутий в тильну сторону (протилежно до виходів на дисплей). Кабель у ньому розташовується вільніше, але все ж таки акуратніше і надійніше, ніж за замовчанням. Компанія зменшила товщину RTX 4090 та, ймовірно, виправила механічні проблеми друкованої плати.

Джерела: Tom’s Hardware, VideoCardz