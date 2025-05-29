Inno3D показала NVIDIA RTX 5090 і 5080 на один слот – як це можливо

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Inno3D подбала про комп’ютерних ентузіастів, які віддають перевагу самостійній збірці своїх систем і хочуть мати рішення з високою продуктивністю та ефективністю охолодження. Компанія представила на виставці Computex 2025 нові відеокарти GeForce RTX 5090 Frostbite Pro та RTX 5080 Frostbite Pro з інтегрованою водяною системою охолодження.

Обидві новинки постачаються з фабрично встановленими повноформатними водоблоками, які не тільки охолоджують всі основні компоненти відеокарти, а й перетворюють її на однослотову — досить рідкісне явище для пристроїв такого рівня. Зазвичай вони займають два або три слоти в системному блоці.

Водоблоки виготовлені компанією Alphacool і мають порти для підключення рідини, розташовані з тильного боку. Це важливо для зручного компонування у корпусі. Самі блоки зроблені з нікельованої мідної основи з хромованим покриттям і верхньою кришкою з POM-пластику з карбоновим візерунком. Це помітна відмінність від попередніх пристроїв серії Frostbite, де використовувались акрилові прозорі кришки та верхні порти.

Завдяки використанню рідинної системи охолодження, Inno3D вдалося зробити новинки серії Frostbite Pro дуже компактними — менш як 20 см у довжину. Це стало можливим завдяки тому, що друкована плата займає лише дві третини довжини в інших моделях 5090/5080, але тут нема потреби залишати простір для громіздкої системи вентиляції. Щоправда, деяку довжину додають порти та шланги на хвості карти.

Завдяки розмірам ці відеокарти могли б підійти навіть для 3U-рішень у серверних стійках, якби не одне «але»: роз’єм живлення 12V-2×6 (12VHPWR) розташований зверху, а не ззаду. Тобто, він залишається у звичному місці для ігрових моделей, що може дещо ускладнити прокладання кабелів у вузьких корпусах.

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Можна очікувати, що нові GeForce RTX 5090 Frostbite Pro та RTX 5080 Frostbite Pro з рідинним охолодженням не лише не поступаються стандартним моделям iChill Frostbite у плані частот, а ймовірно й перевершують їх. Отже, користувачі отримують не просто стильне та ефективне охолодження, а й покращену продуктивність з коробки. Однак конкретні робочі частоти поки не оголошуються.

Ще з цікавих новинок на Computex 2025 можна назвати мишку Pulsar Feinmann з вентилятором Noctua для долоні, відеокарту Sparkle з Thunderbolt 5, прозору відеокарту Maxsun з водяним охолодженням та оригінальні комп’ютерні системи Colorful.

Джерело: techpowerup