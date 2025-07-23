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Новини Авто 23.07.2025 comment views icon

Isuzu D-MAX EV: власний «Cybertruck» з 263 км ходу на одному заряді та майже такою ж ціною

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Вадим Карпусь

Автор новин

Isuzu D-MAX EV: власний «Cybertruck» з 263 км ходу на одному заряді та майже такою ж ціною
Електропікап Isuzu D-MAX EV: 3,5 тонни тяги, повний привід і 263 км ходу

Японська компанія Isuzu, добре відома своїми дизельними пікапами, представила першу повністю електричну модель D-MAX EV. Новинка виглядає досить цікаво. Вона пропонує повний привід, режим бездоріжжя, тягову здатність до 3,5 тони й глибину подолання броду до 600 мм. Але разом із цим приходить і висока ціна.

Характеристики Isuzu D-MAX EV

Пікап D-MAX EV побудований на тій самій платформі, що й дизельна версія, і ззовні виглядає майже так само. Але всередині знаходиться нова електрична силова установка потужністю 130 кВт (174 к.с.), яка забезпечує крутний момент 325 Н-м. Авто має постійний повний привід.

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Літій-іонний акумуляторний блок місткістю 66,9 кВт-год забезпечує запас ходу до 263 км за циклом WLTP. Зарядка з 20% до 80% займає приблизно одну годину (потужність до 50 кВт).

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Електропікап здатен розвивати максимальну швидкість понад 130 км/год. Він може перевозити корисне навантаження до 1000 кг. Як вже було сказано вище, тягове навантаження становить до 3,5 тони. Автомобіль має кліренс 210 мм і здатен долати брід до 600 мм. Для важкого бездоріжжя передбачений спеціальний режим Terrain Mode.

Ціна

Електричний пікап Isuzu D-MAX EV буде доступний у стандартній версії з ціною від $81 тис. та у варіанті з подвійною кабіною і ціною від $82,5 тис. Ціни вказані бе урахування ПДВ. Для порівняння, вартість дизельної версії стартує з позначки $50 тис. Постачання на ринок Європи розпочнуться у третьому кварталі цього року. Праворульні версії для Великої Британії очікуються на початку 2026 року.

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Джерело: electrek

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