Новини Софт 30.08.2023 о 12:30

«Нюдсотека‎» в Google Фото доступна для користувачів iOS і Інтернету

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Google розширює доступ до функції «‎закритої теки» в Google Фото – відтепер скористатися можливістю зберігати окремо конфіденційні фотографії та відео можна у вебверсії та на iOS-пристроях. 

«Нюдсотека‎» (офіційна назва Locked Folder), яка дозволяє власникам Android-пристроїв приховувати певні фотографії та відео за паролем, відтепер доступна й для користувачів iOS і Інтернету – фактично це забезпечується новою опцією резервного копіювання «закритих тек‎» для доступу з кількох пристроїв за допомогою хмари Google.

https://blog.google/products/photos/locked-folder-cloud-backup/

Функція Locked Folder дозволяє приховати конфіденційні зображення чи відео, які ви хочете тримати далі від сторонніх очей – вона не лише забезпечує доступ виключно за паролем, а й приховує медіафайли із загальної стрічки, що допоможе уникнути незручних ситуацій під час прокручування різноманітних бібліотек програм.

За словами Google, резервне копіювання вмісту закритих папок у хмару виконується з кількома рівнями захисту.

«Ми захищаємо ці дані кількома рівнями безпеки, включаючи передові технології шифрування, як-от HTTPS і “шифрування в стані спокою”», — сказав речник Google Майкл Марконі.

Також в Google Фото оновили сторінку налаштувань – додатковими розділами для конфіденційності, резервного копіювання, спільного доступу, сповіщень тощо.

«Нюдсотека‎» в Google Фото доступна для користувачів iOS і Інтернету

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