Одна з найрідкісніших ігор 90-х з’явилася в мережі — гра від японської SoftEdge в єдиному примірнику

Cosmology of Kyoto / SoftEdge

В інтернеті знайшли копію майже легендарного сиквелу пригодницької гри Cosmology of Kyoto — TRIPITAKA 玄奘三蔵求法の旅. Раніше взагалі не знали, чи справді продовження існує.

Дослідник ігор Бруно де Фігейредо виклав ISO-образ єдиної відомої копії TRIPITAKA, яку тепер можна завантажити з мережі. Протягом років користувачі точно не знали, чи існує гра — геймери не могли знайти відповіді навіть в архівах.

Оригінальна Cosmology of Kyoto — це CD-ROM-квест 1993 року, який створила японська студія SoftEdge. Гра занурює в містичне середньовічне Кіото, поєднуючи історію, буддизм і сюрреалістичні подорожі між життями. На Заході вона вийшла у 1994 році, але комерційним хітом не стала. Згодом вона отримала культовий статус завдяки нестандартній атмосфері та унікальному підходу до геймдизайну.

TRIPITAKA — це продовження гри, про яке довгий час було відомо лише з резюме продюсерів. Жодних підтверджених релізів, скриншотів чи відео у відкритому доступі не існувало. Тому навіть факт її виходу залишався під питанням. Довгий час фанати вважали TRIPITAKA скасованим або внутрішнім проєктом, але виявилося гра таки існує.

У 2023 році Фігейредо натрапив на лот на Yahoo Japan: хтось продав диск з TRIPITAKA за всього лиш за $300. Це була перша фізична згадка про гру за десятиліття. Протягом року дослідник намагався переконати власника поділитися ISO-образом, і врешті-решт отримав згоду.

«Після довгих пошуків, невпевнений в його існуванні, я нарешті знайшов CD-ROM TRIPITAKA 玄奘三蔵求法の旅 — невловиме продовження легендарної Cosmology of Kyoto. Ось ISO, щоб ви могли відчути його атмосферу через емулятор», — написав Бруно де Фігейредо в Twitter/X.

TRIPITAKA, ймовірно, вийшла 1999 року, хоча продюсери вказували 1995. Користувачі припускають, що гру створили спеціально для освітньої виставки про Шовковий шлях, яка проходила в японських музеях. Через це вона, схоже, ніколи не продавалася в магазинах, а її наклад був дуже обмеженим.

After a long search, uncertain that it even existed, I finally located the CD-ROM TRIPITAKA 玄奘三蔵求法の旅, the elusive sequel to the legendary Cosmology of Kyoto. Here is the ISO for your emulational pleasure.https://t.co/vPtRjuo0BO — Bruno de Figueiredo (@dieubussy) May 22, 2025

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Зараз ISO-образ доступний онлайн, і будь-хто може запустити гру через емулятор або записати на диск. Хоча TRIPITAKA значно менш відома, ніж оригінал, — це справжня знахідка для архівістів і тих, хто цікавиться історією японського геймдизайну 90-х.

Нижче відео з геймплеєм оригінальної Cosmology of Kyoto

Фігейредо не вперше повертає до життя рідкісні японські ігри: раніше він працював над архівуванням маловідомих візуальних новел та освітніх продуктів епохи Windows 95. Його внесок особливо важливий на тлі того, що великі платформи досі не мають системного підходу до збереження ігор.

Не лише ентузіасти зацікавлені в збереженні та адаптуванні старих ігор, а й компанії, хоча до них існують питання. Наприклад, Nintendo відома підпискою Switch Online, яка пропонує доступ до бібліотеки класичних ігор NES, SNES, Game Boy, N64, Game Boy Advance та SEGA Genesis. Але Nintendo, як і раніше, уникає прямої участі в архівації старих релізів, а її майбутній перехід на картки-ключі для Switch 2 може ще більше ускладнити збереження цифрової бібліотеки. До японського гіганта приєднується Xbox, яка в травні оголосила про створення команди зі збереження ігрової спадщини. Над схожим напрямком Sony працює ще з 2023 року. Хоча охопити увесь ігровий сектор вони не зможуть.

На додачу Бюро авторського права США нещодавно відмовило бібліотекам у праві надавати старі ігри онлайн. Тому зараз саме ентузіасти, як-от Фігейредо, відіграють ключову роль у збереженні цифрової культури.

Джерело: Game Spot / Time Extension