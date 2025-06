Одна з найрідкісніших ігор 90-х з’явилася в мережі — гра від японської SoftEdge в єдиному примірнику

В інтернеті знайшли копію майже легендарного сиквелу пригодницької гри Cosmology of Kyoto — TRIPITAKA 玄奘三蔵求法の旅. Раніше взагалі не знали, чи справді продовження існує.

Дослідник ігор Бруно де Фігейредо виклав ISO-образ єдиної відомої копії TRIPITAKA, яку тепер можна завантажити з мережі. Протягом років користувачі точно не знали, чи існує гра — геймери не могли знайти відповіді навіть в архівах.

Оригінальна Cosmology of Kyoto — це CD-ROM-квест 1993 року, який створила японська студія SoftEdge. Гра занурює в містичне середньовічне Кіото, поєднуючи історію, буддизм і сюрреалістичні подорожі між життями. На Заході вона вийшла у 1994 році, але комерційним хітом не стала. Згодом вона отримала культовий статус завдяки нестандартній атмосфері та унікальному підходу до геймдизайну.

TRIPITAKA — це продовження гри, про яке довгий час було відомо лише з резюме продюсерів. Жодних підтверджених релізів, скриншотів чи відео у відкритому доступі не існувало. Тому навіть факт її виходу залишався під питанням. Довгий час фанати вважали TRIPITAKA скасованим або внутрішнім проєктом, але виявилося гра таки існує.

У 2023 році Фігейредо натрапив на лот на Yahoo Japan: хтось продав диск з TRIPITAKA за всього лиш за $300. Це була перша фізична згадка про гру за десятиліття. Протягом року дослідник намагався переконати власника поділитися ISO-образом, і врешті-решт отримав згоду.

TRIPITAKA, ймовірно, вийшла 1999 року, хоча продюсери вказували 1995. Користувачі припускають, що гру створили спеціально для освітньої виставки про Шовковий шлях, яка проходила в японських музеях. Через це вона, схоже, ніколи не продавалася в магазинах, а її наклад був дуже обмеженим.

After a long search, uncertain that it even existed, I finally located the CD-ROM TRIPITAKA 玄奘三蔵求法の旅, the elusive sequel to the legendary Cosmology of Kyoto. Here is the ISO for your emulational pleasure.https://t.co/vPtRjuo0BO

— Bruno de Figueiredo (@dieubussy) May 22, 2025