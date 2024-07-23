Один ізраїльський стартап завадив найдорожчій угоді в історії Google. Що сталось?

Угоду між Google та Wiz оцінювали у $23 млрд — і вона мала стати найдорожчою в історії пошукового гіганта.
За даними The Verge, ізраїльський кіберстартап Wiz відхилив пропозицію материнської компанії Google на користь первинного публічного розміщення акцій.
«Важко відмовитися від таких принизливих пропозицій», — написав очільник Wiz у листі до співробітників.
Wiz була заснована в Ізраїлі у 2020 році (нині штаб-квартира у Нью-Йорку) та стрімко розвивалася під керівництвом директора Ассафа Раппапорта. Компанія отримала близько $350 млн доходу у 2023 році та працює з 40% компаній зі списку Fortune 100, а у травні залучила $1 млрд фінансування при оцінці у $12 млрд (однак, якби угода відбулась, то вона б могла зростити вдвічі).
Відповідно до листа Раппапорта, Wiz зосередиться на досягненні $1 млрд щорічного регулярного доходу разом з IPO — ціль, яку фірма з кібербезпеки поставила собі ще перед переговорами з Google. Ані Wiz, ані Alphabet офіційно не визнавали, що угода обговорюється.
Wiz пропонує хмарні рішення безпеки для корпоративних клієнтів і у випадку придбання могла б поставити Google у кращу позицію, щоб конкурувати з лідерами галузі Microsoft і Amazon. Водночас пошуковий гігант стикається з безпрецедентним рівнем антимонопольного контролю, що потенційно могло теж завадити угоді: Міністерство юстиції двічі подавало до суду на компанію й антиконкурентну практику висвітлювали торік на засіданні.
У 2022 році Google вже придбала дві фірми з кібербезпеки — Siemplify і Mandiant — за $500 млн та $5,4 млрд відповідно, причому остання компанія відзначилась розкриттям масштабного злому SolarWinds.
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