Найдорожче придбання в історії Google — в яку суму компанії обійдеться ізраїльський стартап?

Якщо угода реалізується, то вона стане «найдорожчою» в історії Google.

За даними The Wall Street Journal, Google веде перемовини про придбання стартапу з кібербезпеки Wiz. Сума потенційної угоди оцінюється у рекордні для компанії $23 млрд.

Wiz була заснована в Ізраїлі у 2020 році (нині штаб-квартира у Нью-Йорку) та стрімко розвивалася під керівництвом директора Ассафа Раппапорта. Компанія отримала близько $350 млн доходу у 2023 році та працює з 40% компаній зі списку Fortune 100 Список 100 найбільших компаній США за версією американського журналу «Fortune»., а у травні планувала вийти на IPO Перший публічний продаж акцій (чи інших цінних паперів) приватної компанії при оцінці у $12 млрд.

Ані Wiz, ані Google поки не коментували угоду.

Пропозиції Wiz дають змогу керівникам та фахівцями з кібербезпеки отримати уявлення про повну присутність компанії в хмарі (особливо важливо для компаній зі значними обчислювальними ресурсами). Компанія співпрацює зокрема з Amazon і Oracle.

Нагадаємо, що торік Google придбала компанію з кібербезпеки Mandiant за $5,4 млрд, однак угода з Wiz може стати найдорожчим придбанням в історії пошукового гіганта.

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За словами Times, угода «виглядає вірогідною», але може зірватися та ризикує викликати перевірку з боку регуляторних органів США. Наразі Google стикається з безпрецедентним рівнем антимонопольного контролю, що потенційно може завадити угоді: Міністерство юстиції двічі подавало до суду на компанію й антиконкурентну практику висвітлювали торік на засіданні.

Раніше CNBC повідомляв, що Google вела переговори про придбання виробника програмного забезпечення Hubspot, але, схоже, ці плани поки відклали.

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