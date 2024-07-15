Найдорожче придбання в історії Google — в яку суму компанії обійдеться ізраїльський стартап?

Якщо угода реалізується, то вона стане «найдорожчою» в історії Google.
За даними The Wall Street Journal, Google веде перемовини про придбання стартапу з кібербезпеки Wiz. Сума потенційної угоди оцінюється у рекордні для компанії $23 млрд.
Wiz була заснована в Ізраїлі у 2020 році (нині штаб-квартира у Нью-Йорку) та стрімко розвивалася під керівництвом директора Ассафа Раппапорта. Компанія отримала близько $350 млн доходу у 2023 році та працює з 40% компаній зі списку Fortune 100Список 100 найбільших компаній США за версією американського журналу «Fortune»., а у травні планувала вийти на IPOПерший публічний продаж акцій (чи інших цінних паперів) приватної компанії при оцінці у $12 млрд.
Ані Wiz, ані Google поки не коментували угоду.
Пропозиції Wiz дають змогу керівникам та фахівцями з кібербезпеки отримати уявлення про повну присутність компанії в хмарі (особливо важливо для компаній зі значними обчислювальними ресурсами). Компанія співпрацює зокрема з Amazon і Oracle.
Нагадаємо, що торік Google придбала компанію з кібербезпеки Mandiant за $5,4 млрд, однак угода з Wiz може стати найдорожчим придбанням в історії пошукового гіганта.
За словами Times, угода «виглядає вірогідною», але може зірватися та ризикує викликати перевірку з боку регуляторних органів США. Наразі Google стикається з безпрецедентним рівнем антимонопольного контролю, що потенційно може завадити угоді: Міністерство юстиції двічі подавало до суду на компанію й антиконкурентну практику висвітлювали торік на засіданні.
Раніше CNBC повідомляв, що Google вела переговори про придбання виробника програмного забезпечення Hubspot, але, схоже, ці плани поки відклали.
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