Місія Peregrine‎ повертається додому — щоб згоріти в атмосфері Землі

6 днів тому через аномалію посадковий модуль зазнав «‎критичної втрати» палива.

Згідно з останнім оновленням Astrobotic, компанії, що розробила Peregrine‎, посадковий модуль повертається до Землі, щоб згоріти разом із корисним вантажем під час входу в атмосферу.

Місія пропрацювала більше запланованого часу, у порівнянні з тим, що їй прогнозували після витоку палива, та у неділю досягла точки у 389 000 км від Землі, одразу за орбітою Місяця.

Peregrine‎ успішно стартував 8 січня на новій ракеті United Launch Alliance (ULA) Vulcan Centaur Запуск Peregrine став першим польотом для важкої ракети-носія Vulcan Centaur, створеної ULA (спільним підприємством Boeing і Lockheed Martin), яка має замінити старіші конструкції компанії Altas V і Delta IV. Нова ракета використовує двигуни, виготовлені в США, замінюючи російські, які приводили в дію ракету Atlas V. «‎критичну» втрату палива і загрозу для висадки місії на Місяці. Станом на 02:00 12 січня місія працювала «‎стабільно» — і мала запас палива на 48 годин.

Якби все пішло за планом, Peregrine‎ мав зустрітися з Місяцем приблизно через 15 днів після старту, а після приземлення став би першим комерційним посадковим модулем США, який здійснив висадку на супутнику Землі вперше за понад 50 років з часів «‎Аполлону».

«Наші зусилля з аналізу були складними через витік палива, який додавав невизначеності прогнозам траєкторії транспортного засобу», — написала Astrobotic у суботу. «Наша остання оцінка показує, що космічний корабель на шляху до Землі, де він, ймовірно, згорить в земній атмосфері».

Разом з Peregrine‎ в атмосфері Землі згорять наукові прилади NASA, розташовані на борту місії, а також інше корисне навантаження — крихітний місяцехід, побудований студентами Університету Карнегі-Меллона, український прапор і карта України, які передав засновник Spacebit Павло Танасюк, твори мистецтва, фізичний токен Bitcoin, японська капсула часу, що містить 185 872 повідомлення від дітей з усього світу, а також кремований прах людей (зокрема й таких знаменитостей, як творець серіалу «Зоряний шлях» Джин Родденберрі та письменник-фантаст Артур К. Кларк), проти чого активно виступала нація Навахо.