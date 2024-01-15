Місія Peregrine‎ повертається додому — щоб згоріти в атмосфері Землі

6 днів тому через аномалію посадковий модуль зазнав «критичної втрати» палива.
Згідно з останнім оновленням Astrobotic, компанії, що розробила Peregrine, посадковий модуль повертається до Землі, щоб згоріти разом із корисним вантажем під час входу в атмосферу.
Місія пропрацювала більше запланованого часу, у порівнянні з тим, що їй прогнозували після витоку палива, та у неділю досягла точки у 389 000 км від Землі, одразу за орбітою Місяця.
- Peregrine успішно стартував 8 січня на новій ракеті United Launch Alliance (ULA) Vulcan CentaurЗапуск Peregrine став першим польотом для важкої ракети-носія Vulcan Centaur, створеної ULA (спільним підприємством Boeing і Lockheed Martin), яка має замінити старіші конструкції компанії Altas V і Delta IV. Нова ракета використовує двигуни, виготовлені в США, замінюючи російські, які приводили в дію ракету Atlas V. з мису Канаверал у Флориді. Початково модуль відокремився від другого ступеня ракети без інцидентів і працював відповідно до специфікацій, однак згодом замість того, щоб направити свою сонячну панель на Сонце, модуль почав дрейфувати від цілі, відзначившись тимчасовою втратою зв’язку. Попри те, що зрештою інженерам вдалось зорієнтувати Peregrine на Сонце, в останніх оновленнях Astrobotic звітувала про «критичну» втрату палива і загрозу для висадки місії на Місяці. Станом на 02:00 12 січня місія працювала «стабільно» — і мала запас палива на 48 годин.
Якби все пішло за планом, Peregrine мав зустрітися з Місяцем приблизно через 15 днів після старту, а після приземлення став би першим комерційним посадковим модулем США, який здійснив висадку на супутнику Землі вперше за понад 50 років з часів «Аполлону».
«Наші зусилля з аналізу були складними через витік палива, який додавав невизначеності прогнозам траєкторії транспортного засобу», — написала Astrobotic у суботу. «Наша остання оцінка показує, що космічний корабель на шляху до Землі, де він, ймовірно, згорить в земній атмосфері».
Разом з Peregrine в атмосфері Землі згорять наукові прилади NASA, розташовані на борту місії, а також інше корисне навантаження — крихітний місяцехід, побудований студентами Університету Карнегі-Меллона, український прапор і карта України, які передав засновник Spacebit Павло Танасюк, твори мистецтва, фізичний токен Bitcoin, японська капсула часу, що містить 185 872 повідомлення від дітей з усього світу, а також кремований прах людей (зокрема й таких знаменитостей, як творець серіалу «Зоряний шлях» Джин Родденберрі та письменник-фантаст Артур К. Кларк), проти чого активно виступала нація Навахо.