Офіційні рендери Xiaomi Redmi 15 — дві версії, 7000 мАг, від $215

Xiaomi Redmi 15 на офіційних рендерах: дві версії зрізними чипами і батареєю на 7000 мА•год

Після виходу серії Redmi Note 14 компанія Xiaomi готується до запуску нових надбюджетних смартфонів — Redmi 15, 15C і, ймовірно, 15R, якщо орієнтуватися на лінійку минулого року. Цього разу звичайна версія Redmi 15 таки з’явиться — на відміну від Redmi 14, який не мав базової моделі. Причому, одразу в кількох модифікаціях.

У мережі вже з’явились офіційні рендери та характеристики Redmi 15. На передній панелі можна помітити тонші рамки, ніж у Redmi 13, хоча на зображеннях це не так легко розгледіти. Смартфон показали в трьох кольорах: чорному, фіолетовому та проміжному між золотистим і сріблястим.

Ззаду корпус нагадує серію Redmi Note 15. Найцікавіше — наявність трьох модулів камери. Швидше за все, крім основного сенсора, це будуть надширококутний та макрооб’єктиви. Для порівняння, торішній Redmi 13 мав лише основну 108-мегапіксельну камеру та 2-мегапіксельну макрокамеру.

За попередніми даними, Redmi 15 стане суттєвим оновленням: покращать дисплей, батарею, процесор і камери. В мережі вже з’явилися витоки характеристик моделей Redmi 15 4G та Redmi 15 5G.

Redmi 15 4G

Так, італійський інтернет-магазин достроково розкрив основні характеристики моделі Redmi 15 4G. Смартфон отримає 6,9-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 2340×1080 пікселів і 8-ядерний процесор з частотою 2 ГГц. Ймовірно, це чип MediaTek Helio G91 Ultra. Повні характеристики камери поки що невідомі. Повідомляється про головний 108-мегапіксельний модуль та 13-мегапіксельну фронтальну камеру.

Джерело заявляє, що смартфон Redmi 15 4G матиме батарею місткістю 7000 мА-год та отримає підтримку швидкого заряджання потужністю 33 Вт. Корпус забезпечить захист від пилу та води відповідно до вимог стандарту IP64. Пристрій матиме товщину 8,6 мм і вагу 224 г.

Цю модель покажуть у трьох кольорах: Midnight Black, Titan Gray та Sandy Purple. Варіант із 8 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю 256 ГБ оцінили в €184,90 (близько $217).

Redmi 15 5G

Відомості про модель Redmi 15 5G походять з Індії. Ця модель також матиме 6,9-дюймовий дисплей. Цього разу повідомляють про підтримку частоти оновлення 144 Гц.

Щоб забезпечити підтримку зв’язку 5G, цей пристрій отримав процесор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, який є трохи розігнаною модифікацією Snapdragon 6 Gen 1. Чип має два продуктивних ядра Cortex-A78 (2,3 ГГц) і шість енергоефективних ядер Cortex-A55 (2,0 ГГц). Ще одна відмінність від Redmi 15 4G — камера. Головний модуль має 50-мегапіксельний сенсор, а фронтальна камера — 8-мегапіксельний.

А от батарея теж порадує місткістю 7000 мА-год. Вона забезпечить до 31 доби в режимі очікування — рекорд серед моделей бренду. Це суттєвий стрибок у порівнянні з Redmi 14C 5G (5160 мА·год) і Redmi 13 5G (5030 мА·год). Захист від зовнішніх впливів — теж IP64.

Ціна Redmi 15 5G очікується на рівні $217 за версію з 8/256 ГБ пам’яті. У продажу можуть з’явитись і версії з меншою кількістю пам’яті.

Джерело: gsmarena, notebookcheck, 91mobiles