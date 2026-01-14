Офіційні зображення RedMagic 11 Air напередодні релізу — тонкий смартфон у справді оригінальному дизайні

У часи, коли смартфони схожі один на одного, вихід оригінального телефона — справжня подія. Бренд, котрий не зважає на тенденції, показав RedMagic 11 Air, який вийде незабаром.

Nubia почала поступово розкривати подробиці про майбутній RedMagic 11 Air, а також запропонувала детальніше ознайомитися з цим тонким телефоном, котрий також буде й ігровим. RedMagic 11 Air представлений у трьох кольорових варіантах, також компанія повідомила деякі ключові характеристики.

На офіційних тизерних зображеннях можна побачити смартфон із дещо вигнутою скляною прозорою задньою панеллю, яка розкриває елементи дизайну. Телефон буде доступний у трьох кольорах: Stardust White, Quantum Black та Aurora Silver. Перший, білий, також має оранжеві елементи оформлення. Помаранчевий відтінок можна побачити на кнопці живлення, деяких елементах дизайну та на кільцях камер. Задня стінка містить три об’єктиви та підсвітку у схожому оформленні.

Як повідомляє Gizmochina, RedMagic 11 Air має дебютувати в Китаї 20 січня 2026 року. Попередня дозована офіційна інформація розкрила низку функцій, як охолоджувальна випарна камера 4D Ice-Step, кіберспортивний чип Red Core R4 власної розробки компанії та вбудований емулятор ПК. Телефон тонкий лише у категорії ігрових, його товщина становить лише 7,85 мм — це далеко від рекордів.

Останнім смартфоном бренду, котрий здивував світ, був RedMagic 11 Pro. Він отримав рідинну систему охолодження, котра до того ж стала найбільш оригінальним елементом дизайну.