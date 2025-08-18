Новини Кіно 18.08.2025 comment views icon

Офіційно: дві великі зірки "Володаря перснів" повернуться в фільмі "Полювання на Ґолума"

Катерина Даньшина

Кадр з трилогії "Володар перснів" / New Line Cinema

“Полювання на Ґолума” — один з двох нових фільмів у франшизі “Володаря перснів”, який запропонує погляд на побічну історію “Братства Персня”, де Ґендальф і Араґорн вистежують Ґолума, аби дізнатися, що тому відомо про повернення Саурона.

Відомо, що Енді Серкіс знову втілить свого персонажа на екрані, а також візьметься за режисуру, тоді як Пітер Джексон, який керував обома оригінальними трилогіями, долучився як продюсер разом з давніми творчими партнерками та сценаристками Френ Волш та Філіппою Боєнс. Нині точно відомо, що компанію їм складуть ще щонайменше дві зірки “Володаря перснів” — Ієн Маккеллен (Ґендальф) і Елайджа Вуд (Фродо).

“Я чув, що буде ще один фільм про Середзем’я, і його зйомки розпочнуться у травні. Його режисером буде Ґолум, і він повністю присвячений Ґолуму”, — оголосив Маккеллен на фанатській зустрічі For the Love of Fantasy в Лондоні. “Я розповім вам два секрети щодо кастингу: у фільмі є персонаж на ім’я Фродо, і є персонаж на ім’я Ґендальф. Далі я мовчу!”

Той факт, що Маккеллен особисто повідомив цю новину, переконливо говорить про те, що саме він зіграє чарівника Ґендальфа — роль, яку востаннє брав на себе понад 10 років тому в фільмі “Хоббіт: Битва п’яти воїнств”. Щодо виконавця ролі Фродо сумнівів теж небагато, до тож є сучасні технології, що можуть допомогти в “омолодженні” 44-річного актора.

Тим часом повідомлення про “зйомки у травні 2026-го”  чіткіше окреслює часові межі виробництво, раніше оголошували лише рік.

Історія “Полювання на Ґолума” стане таким собі інтерквелом, який використає матеріал з додатків до романів Дж. Р. Р. Толкіна, щоб описати як Ґендальф шукає Ґолума. Ця місія стає критично важливою після того, як чарівник починає підозрювати справжню природу кільця, знайденого Більбо Беґґінсом, що змушує його звернутися за допомогою до Араґорна.

Новий "Володар перснів" про Ґолума: бос Warner Bros. розповів про "чудовий" сценарій і оголосив дату знімань
Ґолум (Енді Серкіс) у фільмі “Хоббіт” 2012 року / New Line Cinema

Продюсери раніше висловлювали сподівання, що Вігго Мортенсен зможе повторити свою роль. Зважаючи на те, що Вуд та Маккеллен повертаються, шанси зростають.

“Чесно кажучи, це повністю залежить від Вігго”, — розповідала раніше Боєнс. “Ми перебуваємо на дуже ранній стадії співпраці. Я говорила з Вігго, Енді й Пітер говорили з ним. Ми всі говорили один з одним. Чесно кажучи, я не можу уявити, щоб хтось інший грав Арагорна, але це буде абсолютно і повністю залежати від Вігго”.

Тим часом 44-річний Орландо Блум припускав, що для повернення Леґоласа та інших персонажів не обійтись без ШІ. Власне, Енді Серкіс технології не цурається, тож можливо все.

Прем’єра фільму “Володар перснів: Полювання на Ґолума” запланована на 17 грудня 2027 року.

Раніше гендиректор Warner Bros. Девід Заслав натякнув, що вже бачив сценарій і визначив його як “чудовий”. Сам Серкіс говорив, що новий проєкт у світі “Володаря перснів” буде дуже атмосферним та несподіваним. 

Серіал «Володар перснів»: Amazon розпочала зйомки 3-го сезону і показала загадковий тизер з натяком на Саурона

Джерело: Collider, Comicbook

