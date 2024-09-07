Орландо Блум готується повторити роль Леґоласа у «Володар перснів: Полювання на Ґолума» — не без допомоги ШІ

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Разом із Ґендальфом у нових фільмах серії «Володар перснів» може з’явитися інший ключовий персонаж — Леґолас.

Орландо Блум, який зіграв ельфа у трилогіях «Володар перснів» та «Гобіт» Пітера Джексона, каже, що вже обговорював цю можливість з режисером і продюсерами фільму «Полювання на Ґолума».

«Якщо Пітер Джексон скаже мені стрибнути, я лише спитаю: “З якої висоти?”», — каже Блум в інтерв’ю сайту Variety.

Перший фільм із серії нових стрічок всесвіту «Володаря перснів» стартує у 2026 році під назвою «Полювання на Ґолума» — головну роль і режисерську роботу візьме на себе Енді Серкіс. Сам Джексон продюсуватиме фільм, тоді як сценарій писатимуть автори оригінальної трилогії Френ Волш і Філіппа Боєнс — у команді зі сценаристами анімаційного фільму «Володар перснів: Війна Рогіримів» Фібі Гіттінс і Арті Папагеоргіу.

«Розмовляв з Енді про те, як це (повернення) взагалі можна зробити? А він відповів: “Ну, ШІ”», — додає Блум.

Тим часом актор Ієн Мак-Келлан, який грав Ґендальфа у минулих стрічках, повідомив, що вже отримав офіційну пропозицію щодо залучення у фільм.

«Ентузіазм щодо “Володаря перснів” не вщухає… Я не можу вам нічого більше сказати. Мені щойно сказали, що буде більше фільмів, і Ґендальф буде залучений. Вони сподіваються, що я зіграю його», — сказав актор.

Ще один актор трилогії «Володар перснів» Вігго Мортенсен, який грав Арагорна, обіцяв, що повернеться до ролі у випадку, якщо це буде доречно.

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