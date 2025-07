Серіал «Володар перснів»: Amazon розпочала зйомки 3-го сезону і показала загадковий тизер з натяком на Саурона

Amazon оголосила про старт виробництва третього сезону серіалу «Володар перснів: Персні влади» і опублікувала перший тизер, який свідчить про детальну підготовку Саурона і актора Чарлі Вікерса до знімань.

На відео можна побачити, як корону Саурона транспортують на знімальний майданчик, а отже лиходій ось-ось розпочне здійснення свого жахливого плану.

Something is stirring on set. Season 3 is underway. pic.twitter.com/YdBSGcGd8j

— The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) July 30, 2025