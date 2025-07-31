Серіал «Володар перснів»: Amazon розпочала зйомки 3-го сезону і показала загадковий тизер з натяком на Саурона

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Amazon оголосила про старт виробництва третього сезону серіалу «Володар перснів: Персні влади» і опублікувала перший тизер, який свідчить про детальну підготовку Саурона і актора Чарлі Вікерса до знімань.

На відео можна побачити, як корону Саурона транспортують на знімальний майданчик, а отже лиходій ось-ось розпочне здійснення свого жахливого плану.

Something is stirring on set. Season 3 is underway. pic.twitter.com/YdBSGcGd8j — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) July 30, 2025

Дія серіалу «Володар перснів» розгортається у Другу епоху Середзем’я (за тисячі років до подорожі Фродо та Братства перснів) і оповідає про те, як Саурон разом з ельфами створив Персні влади, а потім викував Єдиний перстень, аби таємно керувати рештою.

Саурон, який початково видавав себе за Халдбранда, розкрив себе як лиходія для Ґаладріель (Морвед Кларк) ще на початку першого сезону. В другому він примірив на себе образ Аннатара, щоб маніпулювати ельфійським ювеліром Келембрімбором — дії, що зрештою призвели до кровопролитної битви за Ерегіон та втрати деяких персонажів. Очікується, що в третьому сезоні шоу зробить «великий» стрибок у часі, а події розгортатимуться у розпал війни ельфів і Саурона.

«На кілька років вперед після подій другого сезону, третій розгортається в розпал Війни ельфів і Саурона, коли Темний Лорд прагне створити Єдиний Перстень, який дасть йому перевагу, необхідну для перемоги у війні та завоювання нарешті всього Середзем’я», — йдеться в офіційному логлайні 3-го сезону.

З попередніх новин відомо, що до акторського складу доєднався Джеймі Кемпбелл Бауер, який отримав «чільну та постійну роль» лицаря високого походження (кодове ім’я Арлен) і, ймовірно, новий любовний інтерес Ґаладріель. Раніше актор, який найбільш відомий роботою в серіалі «Дивні дива», заявляв, що навряд ще колись гратиме лиходія, оскільки роль Векни пережив виключно через допомогу психотерапевта.

Реліз третього сезону «Перснів влади» очікується у 2026 році — поки без точних дат. Нагадаємо, що проєкт став найдорожчим в історії серіалом і, судячи зі статистики переглядів, поки цілком виправдовує своє існування. Перший сезон нині залишається наймасштабнішою телевізійною прем’єрою Prime Video, тоді як другий став сезоном, який зібрав найбільшу кількість переглядів у порівнянні з іншими продовженнями шоу. Водночас другий мав дещо кращі оцінки: наприклад, на Rotten Tomatoes у нього 84% від критиків та 59% від глядачів, тоді як перший оцінили у 83% і 38% відповідно.

Насправді на фанів творчості Джона Р. Р. Толкіна очікують дуже насичені роки. Warner Bros. і Енді Серкіс паралельно готують фільм «Володар перснів: Полювання на Ґолума». Сюжет зосередиться на побічній історії, яка відбувається за кадром під час ранньої частини «Братства Персня», коли Ґендальф і Араґорн вистежують Ґоллума, щоб дізнатися, що тому відомо про повернення Саурона. Пітер Джексон залучений як продюсер, а співавтори оригінальної трилогії Френ Волш і Філіппа Боєнс пишуть сценарій.