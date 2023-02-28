Офіційний трейлер 3-го сезону «Тед Лассо»: Нейт стає повноцінним суперником головного тренера АФК «Річмонд»

Apple випустила офіційний трейлер третього і, ймовірно, останнього сезону «Тед Лассо» — спортивного комедійного серіалу, що розповідає історію провінційного тренера, якого запросили працювати в команду АФК «Річмонд».

Трейлер триває 90 секунд, містить не надто багато діалогів, які разом з тим супроводжуються чималою кількістю емоційних сцен. У новому сезоні покажуть історію команд АФК «Річмонд» та «Вест Гем Юнайтед» — одну очолює Тед (Джейсон Судейкіс), а в іншій посаду помічника тренера обійняв його колишній колега Нейт (Нік Моххамед).

«Річмонд», схоже, почуває себе не досить добре після нещодавнього виходу у Прем’єр-лігу — як і головний тренер, який знову стикається з упередженим ставленням та нсмішками зі сторони ЗМІ. Після відходу Нейта, Рой Кент (Бретт Голдштейн), стає більш помітним помічником тренера, і, на подив Теда та Берда (Брендан Гант), навіть хвалить гравця на полі.

Тим часом Нейт, який значно посивів за цей час, працює помічником головного тренера «Вест Гем Юнайтед» Руперта (Ентоні Гед). Однак нове життя не стає надто радісним для «вундеркінда» — він із сумом в очах випиває на самоті в улюбленому грецькому ресторані своїх батьків. Попри те, що Нейт працює на суперника, Тед з трибун активно підбадьорює свого колишнього колегу.

До акторського складу серіалу також увійшли Ханна Веддінґем, Джуно Темпл, Джеремі Свіфт, Філ Данстер, Тохіб Джімо, Крісто Фернандес, Кола Бокінні, Біллі Гарріс і Джеймс Ленс.

Офіційний трейлер третього сезону серіалу «Тед Лассо»

Джейсон Судейкіс, який крім головної ролі, взяв на себе зобов’язання виконавчого продюсера, розробив серіал разом з Біллом Лоуренсом, Джо Келлі та Бернданом Гантом. «Тед Лассо» створений на основі однойменного персонажу, зображеного Судейкісом у промо для англійської Прем’єр-ліги від NBC Sport. Перший сезон шоу вийшов у серпні 2020 року на сервісі Apple TV+, а завдяки успіху у глядачів уже через п’ять днів після прем’єри серіал продовжили на другий сезон (вийшов у липні 2021-го).

Третій сезон спортивної комедії «Тед Лассо» дебютує на стримінгу Apple вже навесні: перша серія з’явиться 15 березня, інші епізоди виходитимуть щотижня. Загалом відзнято 12 епізодів.