OnePlus Buds Pro 3: флагманські навушники з 2 динаміками та 43 годинами автономної роботи

Інсайдер розкрив інформацію про нові бездротові навушники OnePlus Buds Pro 3, які прийдуть на заміну моделі Buds Pro 2, випущеній у лютому 2023 року.

У дописі в соцмережі X Йогеш Брар стверджує, що OnePlus Buds Pro 3 планується випустити вже цього тижня. OnePlus, очевидно, планує серйозні зміни у своїх майбутніх флагманських навушниках. Цікаво, що зарядний чохол може мати штучну шкіряну обробку. Деякі виробники смартфонів часто використовують цей матеріал у своїх пристроях, але це буде перший випадок, коли компанія використовує штучну шкіру на футлярі для навушників.

Реальні зображення Buds Pro 3, якими поділився Йогеш, дають змогу побачити вигравірувані позначки L і R на навушниках і новий білий колір. Це буде перший раз за багато років, коли OnePlus випустить пару білих навушників.

Here's the upcoming OnePlus Buds Pro 3 – 11 mm woofer & 6 mm tweeter

– LHDC 5.0

– 50 dB ANC

– Dynaudio EQ

– 43 Hrs battery life

– IP55 rating

(Box price – Rs 13,999) Launches next week

Sale price similar to Buds Pro 2 Thoughts? pic.twitter.com/Mrame8FrQW — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 8, 2024

Повідомляється, що кожний навушник Buds Pro 3 матиме 11-міліметровий низькочастотний динамік і 6-міліметровий високочастотний динамік. Очікується покращення якості звуку завдяки кращому налаштуванню, для якого OnePlus нібито користується допомогою Dynaudio. Передбачається, що активна система шумозаглушення буде здатна придушувати до 50 дБ шуму, що на 2 дБ більше, ніж у попередника.

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Очікується суттєве збільшення тривалості автономної роботи. Для OnePlus Buds Pro 3 заявлена сукупна автономність на рівні 43 годин ─ на 4 години більше, ніж у поточних флагманських навушників OnePlus.

Попередньо, ціна OnePlus Buds Pro 3 становитиме близько $170.

Джерело: androidpolice