Новини Технології 08.07.2025 о 18:01 comment views icon

Нові гаджети OnePlus: годинник Watch 3 43 мм і навушники Buds 4 з автономністю до 45 годин

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Вадим Карпусь

Автор новин

Нові гаджети OnePlus: годинник Watch 3 43 мм і навушники Buds 4 з автономністю до 45 годин
OnePlus представила компактний Watch 3 43 мм і навушники Buds 4 з ANC до 55 дБ
Розділ Технології виходить за підтримки

На додачу до смартфонів Nord 5 та Nord CE5 компанія OnePlus також представила парочку нових носимих гаджетів. Мова йде про компактніший розумний годинник OnePlus Watch 3 43 мм та бездротові навушники OnePlus Buds 4.

OnePlus Watch 3 43 мм

Для тих користувачів, яким попередня 46-міліметрова версія смартгодинника OnePlus 3 здавалася занадто масивною, компанія підготувала компактнішу модель із 43-мм корпусом. У ній пропонуються ті самі функціональні можливості, але екран став трохи меншим. У цьому випадку використовується 1,32-дюймова AMOLED панель з частотою оновлення зображення 60 Гц.

Корпус годинника виготовлений з нержавної сталі. Він забезпечує захист від пилу та води за стандартом IP68. Новий ремінець підходить для зап’ясть із обхватом від 130 до 210 мм. Завдяки компактнішим розмірам корпусу вагу смартгодинника вдалося зменшити з 49,7 г до 36,8 г.

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Всередині OnePlus Watch 3 43 мм розмістився процесор Snapdragon W5 Gen 1. Пристрій також має 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованого сховища. Годинник підтримує лише бездротові інтерфейси Bluetooth та Wi-Fi. LTE-версії виробник не створив.

Новинка працює під управлінням операційної системи Google Wear OS 5. Для менш вибагливих задач існує окрема система RTOS (real-time operating system). Акумулятор місткістю 354 мА•год забезпечує до 60 годин автономної роботи.

Ціна OnePlus Watch 3 43 мм становить €299. Смартгодинник доступний у кольорах Black Steel та Silver Steel.

OnePlus Buds 4

Бездротові навушники OnePlus Buds 4 отримали по два динаміки. Для басів використовується 11-міліметровий, а для високих частот — 6-міліметровий. Також повідомляється про подвійну ЦАП-систему, підтримку кодека LHDC 5.0 й 3D-просторового аудіо.

Звучання налаштоване спільно з командою Golden Sound, відтворення звуку можна налаштувати за допомогою еквалайзера Sound Master EQ. Навушники підтримують динамічне активне шумозаглушення, яке може знижувати фоновий шум до 55 дБ.

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Вбудований акумулятор забезпечує до 11 годин автономної роботи з вимкненою системою ANC. Якщо враховувати акумулятор в зарядному кейсі, автономність збільшується до 45 годин.

Бездротові навушники OnePlus Buds 4 доступні у кольорах Zen Green та Storm Gray за ціною €119.

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Джерело: gsmarena

Розділ Технології виходить за підтримки

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