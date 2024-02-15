Ринкова вартість Nvidia сягнула $1,83 трлн — тепер виробник мікросхем коштує дорожче за Google і Amazon

Акції Nvidia зросли на 2,5%, закрившись у середу із ринковою капіталізацією у $1,83 трлн. Виробник мікросхем обійняв четверте місце в рейтингу компаній із найбільшою ринковою вартістю, випередивши спочатку Amazon, а згодом і власницю Google Alphabet.
Нафтова компанія Saudi Aramco тим часом опинилась на третьому місці з $2 трлн ринкової вартості — слідом за Microsoft ($3,04 трлн) та Apple ($2,84 трлн).
Як зазначає Bloomberg, загалом у 2024 році акції Nvidia зросли на 49%, додавши $602 млрд до ринкової вартості компанії — усе завдяки великому попиту на її чипи, які використовуються в центрах обробки даних для складних обчислювальних завдань, необхідних для програм ШІ.
На цей час Nvidia пропонує чип H100, на якому працює більшість великих мовних моделей, що використовуються на сьогодні (включно з ChatGPT OpenAI та проєктами ШІ від Microsoft, Meta та Amazon). Також компанія близька до випуску кращого прискорювача H200, який має більші обсяг пам’яті та пропускну здатність, ніж попередниця.
Nvidia планує опублікувати свій фінансовий звіт 21 лютого
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