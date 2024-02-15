Новини IT-бізнес 15.02.2024 о 10:10 comment views icon

Ринкова вартість Nvidia сягнула $1,83 трлн — тепер виробник мікросхем коштує дорожче за Google і Amazon

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Катерина Даньшина

Авторка новин ITC.ua

Акції Nvidia зросли на 2,5%, закрившись у середу із ринковою капіталізацією у $1,83 трлн. Виробник мікросхем обійняв четверте місце в рейтингу компаній із найбільшою ринковою вартістю, випередивши спочатку Amazon, а згодом і власницю Google Alphabet.

Ринкова вартість Nvidia сягнула $1,83 трлн — тепер виробник мікросхем коштує дорожче за Google і Amazon

Нафтова компанія Saudi Aramco тим часом опинилась на третьому місці з $2 трлн ринкової вартості — слідом за Microsoft ($3,04 трлн) та Apple ($2,84 трлн).

Як зазначає Bloomberg, загалом у 2024 році акції Nvidia зросли на 49%, додавши $602 млрд до ринкової вартості компанії — усе завдяки великому попиту на її чипи, які використовуються в центрах обробки даних для складних обчислювальних завдань, необхідних для програм ШІ.

Ринкова вартість Nvidia сягнула $1,83 трлн — тепер виробник мікросхем коштує дорожче за Google і Amazon

На цей час Nvidia пропонує чип H100, на якому працює більшість великих мовних моделей, що використовуються на сьогодні (включно з ChatGPT OpenAI та проєктами ШІ від Microsoft, Meta та Amazon). Також компанія близька до випуску кращого прискорювача H200, який має більші обсяг пам’яті та пропускну здатність, ніж попередниця.

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