Попит на чипи Nvidia настільки високий, що Дженсену Хуангу довелося запевнити аналітиків, що компанія розподіляє їх «справедливо»

Зараз настільки великий попит на ШІ-чіпи від Nvidia, що співзасновнику і генеральному директору Дженсену Хуангу довелося запевнити, що компанія розподіляє їх «справедливо».

Ми робимо все можливе, щоб розподіляти їх справедливо й уникати несправедливого розподілу. — Хуанг під час розмови з аналітиками після оприлюднення результатів четвертого кварталу.

Хуанг відповідав на питання про те, як Nvidia розподіляє чіпи між усіма компаніями — багато з яких є конкурентами між собою, передає Business Insider. Дженсен додав, що Nvidia співпрацює з постачальниками хмарних сервісів, щоб відповідати їхнім очікуванням і строкам.

В той же момент Nvidia повідомила про ще один вражаючий квартал, коли вона отримала $22,1 млрд доходу, що на 265% більше, ніж рік тому, і перевищило очікування Волл-стріт.

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Акції чіпмейкера зростали протягом останнього року після того, як бум штучного інтелекту, що розпочався завдяки ChatGPT від OpenAI, привів цю технологію в мейнстрім. За останні 12 місяців акції Nvidia зросли більш ніж удвічі, що змусило аналітиків замислитися над тим, чи не вичерпає чип-гігант свої запаси.

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