OpenAI послабила обмеження військового використання ChatGPT – але не зняла повністю

OpenAI послабила обмеження на військове застосування ChatGPT. У неоголошеному оновленні політики використання 10 січня OpenAI скасувала широку заборону на використання технології для «військових справ». Новий текст все ще забороняє використовувати служби OpenAI для розробки зброї, травмування людей або знищення майна.

Нова політика використання OpenAI тепер включає такі принципи, як «Не завдавай шкоди іншим» – широкі у застосуванні, легко зрозумілі та актуальні у багатьох контекстах. Також перелік містить заборону конкретних випадків, як-от розробка або використання зброї.

Деякі експерти зі штучного інтелекту стурбовані тим, що оновлена політика OpenAI надто узагальнена, особливо з огляду на те технологія штучного інтелекту вже використовується під час конфлікту в Газі. Ізраїльські військові заявили, що використовували штучний інтелект для визначення цілей для бомбардування на території Палестини. Експерти відзначають що оновлена політика все ще досить розпливчата і залежна від трактування. Також є питання, як компанія збирається забезпечувати її виконання.

Хоча OpenAI не розкриває мети оновлення політики використання, зміни потенційно можуть відкрити двері для майбутніх контрактів із військовими. Представник OpenAI каже, що існують випадки використання ШІ у питаннях національної безпеки, які відповідають місії компанії, що частково й призвело до змін. Наприклад, OpenAI вже співпрацює з Агентством перспективних оборонних досліджень, «щоб стимулювати створення нових інструментів кібербезпеки для захисту програмного забезпечення з відкритим кодом, від якого залежить критична інфраструктура та галузі».

Джерело: Business Insider

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