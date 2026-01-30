OpenAI припиняє підтримку GPT-4o та інших "четвірок" попри обурення користувачів

Depositphotos

OpenAI оголосила про припинення підтримки низки застарілих версій ChatGPT з 13 лютого цього року.





Мова йде про GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini та OpenAI o4-mini. Це має спонукати користувачів переходити виключно на моделі серії GPT 5. Рішення також співпадає з запланованим ще до цього виведенням з експлуатації версій GPT-5 (Instant та Thinking). Об’єднавши всі активні моделі, в OpenAI хочуть зосередитись на розробці та підтримці версій GPT 5.2, які наразі використовує більшість юзерів.

Таким чином користувачі ChatGPT втратять доступ до застарілих моделей. Однак API-платформи, які на них працюють, не зазнають ніяких змін. Припинення їх використання не планується, отже сторонні розробники і надалі зможуть використовувати їх у власних застосунках. Запуск безкоштовної GPT-4o у травні 2024 року став значною подією. Ця модель вдало заповнила прогалину між GPT 3.5 та розумнішим GPT-4, який тривалий час був виключно платним. За даними OpenAI, його наразі щоденно використовують лише 0,1% юзерів. Ця версія залишається доступною для користувачів Plus та Pro, які високо оцінили її за приязний розмовний стиль.

GPT-5 була запущена всередині минулого року та викликала широку критику з боку користувачів, які помітили відчутні зміни у ній. OpenAI виправила недоліки у версії GPT-5.1, зробивши тон ШІ більш теплим та приязним. Виправлення позбавили модель необхідності використовувати GPT-4o для збереження індивідуальності.





В OpenAI очікують хвилі обурення від користувачів через припинення підтримки моделей четвертого покоління. Однак у компанії готуються випустити додаткові оновлення найближчим часом, які стосуватимуться питань творчої індивідуальності та покращать логіку відмови. Ці виправлення допоможуть заповнити пробіл, залишений моделлю 4o та іншими моделями.

Ми також писали, що за прогнозами аналітиків, OpenAI може залишитися без коштів уже до середини 2027 року. Зокрема, професійні керуючі активами впевнені: OpenAI скоро чекає катастрофа.

Джерело: Neowin