Менеджер активів про OpenAI: “Я бачив руйнування багатьох компаній, у цієї є всі ознаки”

Depositphotos

Трохи більше трьох років тому OpenAI запустила ChatGPT і дала старт буму в сфері ШІ. Сотні мільярд доларів вкладають інвестори у інфраструктуру дата-центрів. Втім, професійні керуючі активами відносяться до цього вкрай песимістично і впевнені: OpenAI скоро чекає катастрофа.

Фінансові експерти кажуть, що бізнес-фундамент OpenAI суттєво відрізняється від конкурентів, таких як Google. Традиційні компанії можуть використовувати існуючі джерела доходу для фінансування великих капіталовкладень у ШІ. Натомість OpenAI під керівництвом Сема Альтмана залучила рекордні суми готівки і пообіцяла витратити понад $1 трлн до кінця десятиліття без переваги наявного бізнесу, який генерує постійний дохід. Різниця між обіцянками індустрії ШІ про майбутнє з рівнем інтелекту людини та реальністю ніколи не була такою великою, так само як величезна прірва між оцінками компаній ШІ та їх відстаючими доходами. Ти, хто спостерігають за сиуацією, кажуь: така самовпевненість може завершитися катастрофою.

“Я десятиліттями спостерігаю, як компанії розвалюються. У цієї є всі попереджувальні сигнали”,— написав колишній менеджер Fidelity Джордж Нобл, який вже довго працює в управлінні активами.

Окрім уповільнення зростання кількості підписників, Нобл зазначив, що, за повідомленнями, OpenAI щоквартально зазнає приголомшливих збитків у $12 млрд і “спалює $15 млн на день лише на Sora”. Він також засумнівався у можливості індустрії ШІ масштабувати операції відповідно до попиту — це надзвичайно затратне підприємство, яке стане ще дорожчим, оскільки моделі ШІ потребують ще більше ресурсів. Також він попереджає про точку спадної віддачі, коли кожна нова ітерація тієї ж моделі ШІ приносить дедалі менше користі.

“Це велика математична проблема, про яку ніхто не хоче говорити. Щоб зробити ці моделі вдвічі кращими, знадобиться у 5 разів більше енергії та грошей. Легкий ресурс уже використано. Кожне подальше покращення зараз потребує експоненційно більше обчислень, дата-центрів і енергії”, — каже Нобл.

Нобл радить інвесторам триматися подалі від OpenAI, оскільки “рівень ризику астрономічний”. Він порівняв момент, коли Альтман втратив контроль над собою під час подкасту минулого року на питання про фінансові результати компанії, із поведінкою колишнього CEO Enron Джеффрі Скіллінга, який назвав аналітика “дурнем” під час скандальної конференц-дзвінка 2021 року після запитань про непрезентацію балансу. Скіллінг був у центрі скандалу Enron і згодом визнаний винним у змові, торгівлі всередині компанії та шахрайстві з цінними паперами після краху компанії.

“Я не можу сказати це чіткіше. Просто скажіть “ні” шахраю Альтману. OpenAI — це інкубатор для спалювання грошей і збитки для інвесторів” — додає Нобл.

Коментарі Нобла з’явилися через тиждень після того, як Себастьян Меллабі, старший співробітник непартійного аналітичного центру Council on Foreign Relations, передбачив у есе для New York Times, що OpenAI може залишитися без грошей протягом наступних 18 місяців. Нобл стверджує, що оголошення Альтманом “червоного коду” наприкінці минулого року було попереджувальним сигналом важкого шляху попереду. Як повідомляв Wall Street Journal, CEO закликав співробітників зосередитися на вдосконаленні ChatGPT, навіть ціною затримки інших проєктів, поки Google продовжував успішно наздоганяти OpenAI.

Джерело: Futurism.com