OpenAI теж хоче залізти в голову: Сем Альтман планує конкурента Neuralink

Вадим Карпусь

Merge Labs використовуватиме штучний інтелект для покращення інтерфейсів мозок-комп’ютер

CEO OpenAI Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска. За фінансової підтримки OpenAI цей стартап займатиметься розробкою інтерфейсу “мозок-комп’ютер”. Про це повідомляє The Financial Post.

Згідно з наявною інформацією, Merge Labs використовуватиме штучний інтелект для свого інтерфейсу “мозок-комп’ютер”. Окрім Neuralink, цей проєкт також стане конкурентом для таких компаній, як Precision Neuroscience та Synchron.

Назва Merge Labs походить від терміна “The Merge”, який Альтман ввів ще у 2017 році. Під цим він мав на увазі момент, коли людський мозок і комп’ютери з’єднаються в єдину систему. За даними джерел, стартап отримає фінансування переважно від венчурного підрозділу OpenAI, а його оцінка становитиме близько $850 млн. Альтман заснує компанію разом з Алексом Бланіа — керівником компанії World (відомої своїм біометричним сканером райдужки ока, також за підтримки OpenAI). Власні кошти Альтман у проєкт не вкладатиме.

Інтерес до технологій “мозок-комп’ютер” Альтман виявляє вже не перший рік. Ще у 2017-му він припускав, що “злиття” людини й комп’ютера може відбутися вже до 2025 року, але цей прогноз не справдився. У більш свіжих публікаціях він писав, що “високошвидкісний інтерфейс мозок-комп’ютер” цілком може стати реальністю завдяки стрімкому розвитку штучного інтелекту, сенсорних систем і мікроелектроніки.

Оскільки Merge Labs буде прямим конкурентом Neuralink, це ще більше загострить особисте і технологічне суперництво Альтмана з Маском. Воно почалося у 2018 році, коли Маск залишив раду директорів OpenAI. Хоча технології зчитування сигналів мозку існують десятиліттями, лише останні досягнення у сфері імплантів та ШІ дали змогу в рази підвищити точність і швидкість передачі даних із нейронів у цифрову систему.

Neuralink почала перші клінічні випробування на людях у січні 2024 року. Першим пацієнтом став квадриплегікКвадриплегік — це людина, у якої паралізовані всі чотири кінцівки (руки й ноги) та часто частина тулуба. Ноланд Арбо, а згодом імплант отримав ще один учасник тестів, відомий під псевдонімом Alex. Він зміг грати в шутери від першої особи та створювати 3D-моделі, при цьому відчуваючи менше проблем і побічних ефектів, ніж Арбо.

Джерело: engadget

