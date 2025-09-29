Новини Софт 29.09.2025 comment views icon

OpenAI випустила збірник з 300+ промтів для ChatGPT

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

OpenAI випустила збірник з 300+ промтів для ChatGPT
OpenAI

OpenAI представила понад 300 промтів, які спростять роботу з ChatGPT представникам різноманітних професій. 

Промт, або, простіше кажучи, підказка — це текстове повідомлення з інструкціями, яке користувач надає штучному інтелекту, аби спрямувати його відповідь у правильному напрямку й отримати бажаний результат.

Збірник створили фахівці OpenAI й наразі він доступний для загального і безплатного використання на офіційному сайті OpenAI Academy. Промти відсортовані за категоріями, залежно від професії, якій вони стануть у пригоді: зокрема для IT-фахівців, HR, менеджерів з продажу тощо.

OpenAI випустила збірник з 300+ промтів для ChatGPT

До кожного з промтів пропонують ситуацію, в якій він може знадобитись. До прикладу, для HR доступні інструкції до створення опитувань для співробітників, перевірки ефективності, аналізу тенденції відтоку працівників тощо.

OpenAI випустила збірник з 300+ промтів для ChatGPT

Є й окремий пакет “для всіх”, який пропонує промти для написання електронних листів, адаптації текстів до конкретної аудиторії, створення списку завдань, порядку денного для зустрічі тощо.

Раніше OpenAI представила ChatGPT Pulse — нову функцію, яка робить чатбот проактивним. Він  проводитиме “нічні” дослідження на основі ваших запитів та під’єднаних програм, а на ранок вижає “візуальні картки” — невеликі ілюстровані квадратики зі зведеними темами, наприклад пропозиції для вечері, поради для подорожей тощо. Тижнем раніше Сем Альтман також анонсував низку нових функцій ChatGPT, які будуть обмежені платними передплатами, або ж стягуватимуть додаткову плату в безплатному режимі, через “дорогу експлуатацію” (з чуток, одним з таких оновлень стане доступ до відеогенератора Sora 2).

NVIDIA інвестує $100 млрд в OpenAI: нові ЦОД споживатимуть енергію 10 атомних енергоблоків

