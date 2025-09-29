OpenAI випустила збірник з 300+ промтів для ChatGPT

OpenAI

OpenAI представила понад 300 промтів, які спростять роботу з ChatGPT представникам різноманітних професій.

Промт, або, простіше кажучи, підказка — це текстове повідомлення з інструкціями, яке користувач надає штучному інтелекту, аби спрямувати його відповідь у правильному напрямку й отримати бажаний результат.

Збірник створили фахівці OpenAI й наразі він доступний для загального і безплатного використання на офіційному сайті OpenAI Academy. Промти відсортовані за категоріями, залежно від професії, якій вони стануть у пригоді: зокрема для IT-фахівців, HR, менеджерів з продажу тощо.

До кожного з промтів пропонують ситуацію, в якій він може знадобитись. До прикладу, для HR доступні інструкції до створення опитувань для співробітників, перевірки ефективності, аналізу тенденції відтоку працівників тощо.

Є й окремий пакет “для всіх”, який пропонує промти для написання електронних листів, адаптації текстів до конкретної аудиторії, створення списку завдань, порядку денного для зустрічі тощо.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Раніше OpenAI представила ChatGPT Pulse — нову функцію, яка робить чатбот проактивним. Він проводитиме “нічні” дослідження на основі ваших запитів та під’єднаних програм, а на ранок вижає “візуальні картки” — невеликі ілюстровані квадратики зі зведеними темами, наприклад пропозиції для вечері, поради для подорожей тощо. Тижнем раніше Сем Альтман також анонсував низку нових функцій ChatGPT, які будуть обмежені платними передплатами, або ж стягуватимуть додаткову плату в безплатному режимі, через “дорогу експлуатацію” (з чуток, одним з таких оновлень стане доступ до відеогенератора Sora 2).