OpenAI представила ChatGPT Pulse — тепер чатбот писатиме вам сам і зранку

ChatGPT отримав нову функцію, яка робить його проактивним — чатбот проводитиме “нічні” дослідження на основі ваших запитів та під’єднаних програм, щоб надавати персоналізовані звіти зранку.

Наразі режим ChatGPT Pulse доступний лише в передплаті Pro за $200 на місяць на мобільних пристроях, а згодом пошириться на користувачів тарифу Plus.

Як це працює?

ChatGPT Pulse щовечора аналізує історію ваших останніх чатів, збережені налаштування та додаткові під’єднані застосунки (наприклад, Gmail чи Google Календар), а на ранок видає “візуальні картки” — невеликі ілюстровані квадратики зі зведеними темами, наприклад пропозиції для вечері, поради для подорожей тощо.

Якщо натиснути на одну з карток, відкриється детальна інформація. Користувачі зможуть лишати відгуки, поки лише з оцінкою “подобається/не подобається” та запитувати конкретні теми за допомогою кнопки “curate”.

Звіти з’являються раз на день і зникають через 24 години, якщо користувачі не збережуть їх або не поставлять додаткові запитання.

Важливо: інтеграції програм стандартно вимкнено і їх можна будь-коли активувати чи деактивувати в налаштуваннях.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман написав на X, що Pulse — його улюблена функція ChatGPT на цей час, яка сигналізує про майбутній перехід чатбота до технології “проактивної” та “надзвичайно персоналізованої”.

Today we are launching my favorite feature of ChatGPT so far, called Pulse. It is initially available to Pro subscribers. Pulse works for you overnight, and keeps thinking about your interests, your connected data, your recent chats, and more. Every morning, you get a… — Sam Altman (@sama) September 25, 2025

Нагадаємо, що раніше цього тижня OpenAI анонсувала низку нових функцій ChatGPT, які будуть обмежені платними передплатами, або ж стягуватимуть додаткову плату в безплатному режимі, через “дорогу експлуатацію”. З чуток, одним з таких оновлень стане доступ до відеогенератора Sora 2.

