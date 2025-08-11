"OpenAI з'їсть Microsoft живцем": Ілон Маск відреагував на старт GPT-5 у продуктах компанії

Depositphotos / Microsoft

Ілон Маск продовжує нещадно критикувати OpenAI. Цього разу він спрямував апокаліптичні думки в бік Microsoft, яка впровадила GPT-5 свої програмні продукти.

Словами “OpenAI з’їсть Microsoft живцем” Маск прокоментував пост голови компанії Сатьї Надели в X про запуск GPT-5 у всьому програмному стеку, включно з 365 Copilot, Copilot, GitHub Copilot, and Azure AI Foundry (так, ймовірно, редмондцям слід бути оригінальнішими у назвах).

“Це найпотужніша модель від наших партнерів з OpenAI, яка пропонує потужні нові досягнення в області мислення, кодування та чату, і все це навчено на Azure”, — прокоментував новину Надела.

Також очільник Microsoft відзначив, що лише нещодавно Сем Альтман “приєднався”, щоб представити GPT-4 у Bing. Надела відзначив величезний прогрес технології відтоді та його прискорення з часом. Це й прокоментував Ілон Маск, обидва CEO великих компаній трошки посперечалися.

“Люди намагаються [“з’їсти” Microsoft] вже 50 років, і в цьому вся насолода! Щодня ви дізнаєтеся щось нове, впроваджуєте інновації, співпрацюєте та конкуруєте. З нетерпінням чекаю Grok 4 на Azure та з нетерпінням чекаю Grok 5!”, — відповів Надела.

Генеральний директор Tesla, мабуть, є найжорсткішим критиком багатомільярдного партнерства Microsoft та OpenAI. Колишній член ради директорів останньої, Маск подав вже двічи позивався проти OpenAI, посилаючись на «відверту зраду її основоположної місії», оскільки вона прагне бути комерційною, а не суспільною організацією. За даними Windows Central, навіть адвокат Маска назвав останній позов відверто слабким.

CEO OpenAI Сем Альтман також, здається, не надто переймається цими закидами. У свіжому інтерв’ю CNBC він сказав, що не так багато думає про Маска, котрий “цілими днями твітив про те, яка жахлива OpenAI”. Як-то кажуть, караван йде попри недружні сторонні вигуки.