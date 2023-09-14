Warner Bros. пропонує висунути «‎Барбі» на «Оскар‎» щонайменше у 2 номінаціях – за найкращий оригінальний сценарій та актора другого плану

Цьогорічний хіт Ґрети Ґервіґ «Барбі», написаний у співавторстві з Ноа Баумбахом, зібрав у прокаті понад $1,4 млрд, зробивши потенційну заявку на отримання головних кінонагород.
Компанія Warner Bros. офіційно підтвердила виданню Variety, що цього року фільм візьме участь у кампанії на церемонію вручення премії «Оскар» у двох номінаціях – за найкращий оригінальний сценарій та актора другого плану для Раяна Ґослінґа.
Фільм розповідає про екзистенційну кризу у житті Барбі (Марґо Роббі), яка, щоб її вирішити, разом з Кеном (Ґослінґ) прямує у реальний світ. Наша рецензія:
Раніше студія зважувала, в якій саме категорії може позмагатися сценарій стрічки – адаптований чи оригінальний. У титрах вказано, що фільм створений «за мотивами «Барбі» компанії Mattel»; але модна лялька вже фігурувала у кількох (а вірніше 42) фільмах та телесеріалах. Водночас креативна історія фільму є одним з найвідоміших нині елементів фільму, що ставить Ґервіґ та Баумбаха в авангард перегонів за оригінальний сценарій. Очікується, що «Барбі» зможе тут позмагатися з «Залишеними» Focus Features та «Минулими життями» A24.
У попередні роки комітет не завжди прислухався до позначення Гільдії сценаристів – зокрема сценарій «Місячного сяйва» 2016 року був позначений «оригінальним», утім його згодом перенесли до «адаптованих». Стрічка зрештою перемогла у цій категорії, забравши ще дві статуетки, зокрема і як найкращий фільм.
Ґервіґ, яка стала першою жінкою-режисером, що зняла фільм, який заробив мільярдний капітал, раніше була номінована на три премії «Оскар» – за екранізацію «Маленьких жінок (2019) та оригінальний сценарій і режисуру в «Леді Берд» (2016). Вона також одна із семи жінок, яких коли-небудь номінували на режисуру.
Письменник і партнер Ґервіґ по життю Ноа Баумбах також має три нагороди – дві за оригінальні сценарії фільмів «Кальмар і кит» (2005) та «Шлюбна історія» (2018), і також за найкращий фільм для останнього.
Раян Ґослінґ тим часом був двічі номінований як найкращий актор за «Напів-Нельсона» (2006) та «Ла-Ла Ленд» (2016).
Чи приймуть пропозиції Warner Bros. в Американській академії кіномистецтв поки невідомо – голосування щодо номінацій попередньо призначене на 11 січня.
«Барбі» також може зіткнутися з «Оппенгеймером» Крістофера Нолана у кількох номінаціях, і потенційно може претендувати на найкращий фільм, режисуру, операторську роботу, дизайн костюмів, монтаж, грим, звук, візуальні ефекти та оригінальну музику.