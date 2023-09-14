Warner Bros. пропонує висунути «‎Барбі» на «Оскар‎» щонайменше у 2 номінаціях – за найкращий оригінальний сценарій та актора другого плану

Цьогорічний хіт Ґрети Ґервіґ «Барбі», написаний у співавторстві з Ноа Баумбахом, зібрав у прокаті понад $1,4 млрд, зробивши потенційну заявку на отримання головних кінонагород.

Компанія Warner Bros. офіційно підтвердила виданню Variety, що цього року фільм візьме участь у кампанії на церемонію вручення премії «‎Оскар» у двох номінаціях – за найкращий оригінальний сценарій та актора другого плану для Раяна Ґослінґа.

Фільм розповідає про екзистенційну кризу у житті Барбі (Марґо Роббі), яка, щоб її вирішити, разом з Кеном (Ґослінґ) прямує у реальний світ. Наша рецензія:

Раніше студія зважувала, в якій саме категорії може позмагатися сценарій стрічки – адаптований чи оригінальний. У титрах вказано, що фільм створений «‎за мотивами «‎Барбі» компанії Mattel»; але модна лялька вже фігурувала у кількох (а вірніше 42) фільмах та телесеріалах. Водночас креативна історія фільму є одним з найвідоміших нині елементів фільму, що ставить Ґервіґ та Баумбаха в авангард перегонів за оригінальний сценарій. Очікується, що «‎Барбі» зможе тут позмагатися з «Залишеними» Focus Features та «Минулими життями‎» A24.

У попередні роки комітет не завжди прислухався до позначення Гільдії сценаристів – зокрема сценарій «Місячного сяйва‎» 2016 року був позначений «‎оригінальним», утім його згодом перенесли до «‎адаптованих». Стрічка зрештою перемогла у цій категорії, забравши ще дві статуетки, зокрема і як найкращий фільм.

Ґервіґ, яка стала першою жінкою-режисером, що зняла фільм, який заробив мільярдний капітал, раніше була номінована на три премії «Оскар» – за екранізацію «Маленьких жінок (2019) та оригінальний сценарій і режисуру в «Леді Берд» (2016). Вона також одна із семи жінок, яких коли-небудь номінували на режисуру.

Письменник і партнер Ґервіґ по життю Ноа Баумбах також має три нагороди – дві за оригінальні сценарії фільмів «Кальмар і кит» (2005) та «Шлюбна історія» (2018), і також за найкращий фільм для останнього.

Раян Ґослінґ тим часом був двічі номінований як найкращий актор за «Напів-Нельсона‎» (2006) та «Ла-Ла Ленд» (2016).

Чи приймуть пропозиції Warner Bros. в Американській академії кіномистецтв поки невідомо – голосування щодо номінацій попередньо призначене на 11 січня.

«‎Барбі» також може зіткнутися з «‎Оппенгеймером» Крістофера Нолана у кількох номінаціях, і потенційно може претендувати на найкращий фільм, режисуру, операторську роботу, дизайн костюмів, монтаж, грим, звук, візуальні ефекти та оригінальну музику.