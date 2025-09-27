Новини Пристрої 27.09.2025 comment views icon

Коли телефон благає про допомогу: Oppo показала Find X9 з виразним блоком камер

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Коли телефон благає про допомогу: Oppo показала Find X9 з виразним блоком камер
Oppo Find X9

Oppo готується представити свої перші флагмани на базі нового процесора Dimensity 9500. Напередодні анонсу компанія показала офіційні фото смартфона Find X9, який зовні дуже нагадує майбутній OnePlus 15. Крім того, менеджер з продуктів Oppo продемонстрував порівняння можливостей камери моделі Find X9 Pro та iPhone 17 Pro, яка нещодавно увірвалася в трійку лідерів DxOMark.

Смартфони Oppo Find X9 і X9 Pro одними з перших отримають новий флагманський чип Dimensity 9500. Як підтвердила компанія, презентація відбудеться 16 жовтня 2025 року в Китаї, а згодом смартфони вийдуть і на глобальний ринок.

Ще до прем’єри Oppo показала дизайн Find X9, який візуально дуже схожий на OnePlus 15. Водночас у флагмана OnePlus немає співпраці з Hasselblad — виробник перейшов на власний механізм обробки фото під назвою DetailMax camera engine.

На нових офіційних зображеннях Find X9 видно одразу три кольорові варіанти: Frost White (білий), Velvet Titanium (титановий із матовим відтінком) та спеціальний червоний, назву якого Oppo ще не оголосила. Усі три кольори будуть доступні і для Find X9 Pro.

Щодо старшої моделі, Find X9 Pro, керівник продуктового напрямку Oppo Чжоу Ібао опублікував портретне фото, зроблене камерою смартфона. Для наочності він додав у порівняння аналогічний кадр, знятий на iPhone 17 Pro. За словами представника Oppo, фото з Find X9 Pro має насиченіші кольори та більше деталей. Компанія пояснює цю перевагу завдяки спеціальному об’єктиву Danxia color reproduction lens, який входить у камеру флагмана.

Окремо Ібао наголосив, що така якість знімків забезпечується налаштуванням від Hasselblad, яке отримають усі смартфони серії Find X9. За опублікованим порівнянням, перевага Find X9 Pro над iPhone 17 Pro виглядає очевидною, але варто пам’ятати: усі матеріали надані самою компанією, і виробники часто прикрашають можливості своїх камер у передрелізних прикладах. Тож сприймати ці заяви слід обережно. Реальні можливості камери й продуктивність можна буде оцінити лише після офіційного релізу 16 жовтня та перших незалежних тестів.

Джерело: notebookcheck

Популярні новини

arrow left
arrow right
Samsung оновлює лінійку — Galaxy S26 буде три, але без базової моделі
Відео свіженького Apple iPhone 17 Pro Max, прямо з конвеєра
Порівняння камер Apple iPhone 17, Air та 17 Pro: в перших двох різниця непомітна, а селфі-камера — "оновлення року"
Google Pixel 10 Pro можуть знімати 12-бітне відео 4K RAW — як увімкнути приховану можливість
Власники iPhone безтурботніші, ніж користувачі Android, і нехтують безпекою, — дослідження
Apple представила iPhone 17 Pro: найбільша батарея серед усіх iPhone, до 2 ТБ у версії Max і ціна від $1099
Xiaomi 17 Pro: відео демонструє роботу другого дисплея
Павербанк MagSafe для iPhone Air отримав батарею… iPhone Air, але з обмеженням заряду до 65%
Офіційно: смартфони Xiaomi 17 представлять 25 вересня, анонс пропонує перший погляд на базову версію
Перші живі фото Apple iPhone 17 Pro
Всі чутки про Apple iPhone 18 Pro: дизайн попередника збережуть, але зона MagSafe стане "напівпрозорою"
Порівняння Xiaomi 17 Pro Max та iPhone 17 Pro Max від CEO Лу Вейбіна: відео демонструє селфі, виклики та інші функції другого екрана
Несумні шпалери: екран Google Pixel 10 майже з коробки показує кольорові смуги
Перші зображення Samsung Galaxy S26 Edge та макети всієї лінійки наступних флагманів
"iPhone за $2000 — це нормально": Apple подолала важливу "психологічну" межу з випуском Pro Max на 2 ТБ
Жодних 150%: чип Apple A19 Pro лише на 17% швидший за попередника та відстає від майбутніх конкурентів
Realme показала смартфони з батареєю 15 000 мАг та з трьома системами охолодження
Apple позивається до співробітника з прізвищем Ші через передавання секретів годинників Oppo
Apple iPhone 17: корейський оператор розкрив характеристики лінійки
Конденсат і подряпини: власники скаржаться на якість iPhone Air та iPhone 17 Pro вже у перші дні продажу
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: живі фото та характеристики напередодні запуску
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати