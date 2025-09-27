Коли телефон благає про допомогу: Oppo показала Find X9 з виразним блоком камер

Oppo Find X9

Oppo готується представити свої перші флагмани на базі нового процесора Dimensity 9500. Напередодні анонсу компанія показала офіційні фото смартфона Find X9, який зовні дуже нагадує майбутній OnePlus 15. Крім того, менеджер з продуктів Oppo продемонстрував порівняння можливостей камери моделі Find X9 Pro та iPhone 17 Pro, яка нещодавно увірвалася в трійку лідерів DxOMark.

Смартфони Oppo Find X9 і X9 Pro одними з перших отримають новий флагманський чип Dimensity 9500. Як підтвердила компанія, презентація відбудеться 16 жовтня 2025 року в Китаї, а згодом смартфони вийдуть і на глобальний ринок.

Ще до прем’єри Oppo показала дизайн Find X9, який візуально дуже схожий на OnePlus 15. Водночас у флагмана OnePlus немає співпраці з Hasselblad — виробник перейшов на власний механізм обробки фото під назвою DetailMax camera engine.

На нових офіційних зображеннях Find X9 видно одразу три кольорові варіанти: Frost White (білий), Velvet Titanium (титановий із матовим відтінком) та спеціальний червоний, назву якого Oppo ще не оголосила. Усі три кольори будуть доступні і для Find X9 Pro.

Щодо старшої моделі, Find X9 Pro, керівник продуктового напрямку Oppo Чжоу Ібао опублікував портретне фото, зроблене камерою смартфона. Для наочності він додав у порівняння аналогічний кадр, знятий на iPhone 17 Pro. За словами представника Oppo, фото з Find X9 Pro має насиченіші кольори та більше деталей. Компанія пояснює цю перевагу завдяки спеціальному об’єктиву Danxia color reproduction lens, який входить у камеру флагмана.

Окремо Ібао наголосив, що така якість знімків забезпечується налаштуванням від Hasselblad, яке отримають усі смартфони серії Find X9. За опублікованим порівнянням, перевага Find X9 Pro над iPhone 17 Pro виглядає очевидною, але варто пам’ятати: усі матеріали надані самою компанією, і виробники часто прикрашають можливості своїх камер у передрелізних прикладах. Тож сприймати ці заяви слід обережно. Реальні можливості камери й продуктивність можна буде оцінити лише після офіційного релізу 16 жовтня та перших незалежних тестів.

Джерело: notebookcheck