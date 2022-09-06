Оригінальна реклама God of War Ragnarök з Ріком та Морті — український дубляж (AdrianZP та Pad0n)

Вчора Adult Swim та PlayStation випустили дуже гідну комерційну рекламу God of War Ragnarök з Ріком та Морті — у ній Рік перетворюється на Кратоса та разом з Морті, якому, судячи з усього, дуже не до вподоби роль Атрея, відправляється до Дев’яти світів, щоб здобути сокиру Левіафана та інші неанонсовані «апґрейди». А зараз відомі майстри українського дубляжу AdrianZP та Pad0n Обидва спеціалізуються на аудіолокалізації відеоконтенту українською мовою адаптували цю рекламу для українських глядачів, які одночасно знайомі з мультсеріалом Adult Swim та франшизою God of War. Що з цього вийшло, дивіться самі.

Рік та Морті God of War Ragnarök (Дубляж Українською)

Рік та Морті God of War Ragnarök (Оригінал англійською)

4 вересня на Adult Swim стартував шостий сезон дорослого мультсеріалу «Рік та Морті», а наступні сезони творці шоу обіцяють випусками щороку (без дворічних перерв), а реліз гаряче очікуваної God of War Ragnarök заплановано на 9 листопада 2022 року — продовження хіта 2018 року про пригоди Кратоса та його сина Атрея вийде одночасно на PS4 та PS5.