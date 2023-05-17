Оригінальну гру Metro: Last Light безкоштовно роздаватимуть у Steam 18-25 травня

На честь 10-річного ювілею Metro: Last Light розробники вирішили зробити безплатну роздачу гри. З 18 по 25 травня у Steam можна буде отримати версію Metro: Last Light Complete Edition.

Курс PR-комунікацій. Навчимо писати пресрелізи, які працюють . Хочу

Immerse yourself in the year 2034 – you are the last light in the darkest hour. To celebrate Metro: Last Light’s 10th Anniversary, the original Complete Edition of the 2013 game will be available for free on @Steam from 18-25 May. Set your nixie watches ⏰ and stay tuned! pic.twitter.com/O4tkkHnbRL — Metro Exodus (@MetroVideoGame) May 16, 2023

Metro: Last Light – це гра в жанрі постапокаліптичного шутера від першої особи з елементами survival horror та стелса, розроблена українською студією 4A Games. Гра вийшла у травні 2013 року. Вона є прямим продовженням першої частини ігрової франшизи Metro 2033, що вийшла у 2010 році. Як і в попередній грі, головним героєм є молодий солдат Артем, який живе у московському метро після руйнівної ядерної війни.

Версія Metro: Last Light Complete Edition поки що недоступна у магазині Steam. Швидше за все, відповідна сторінка з’явиться у день роздачі. Крім оригінальної гри вона включатиме низку доповнень. Зазначимо, мова йде саме про оригінальну гру 2013 року, а не про перевидання Redux, яке згодом вийшло.

Додамо, зараз у розробці знаходиться нова гра у всесвіті Metro, вихід якої очікується вже 2024 року. За даними обізнаних джерел, зараз проєкт вже цілком грабельний. Офіційний анонс може відбутися до кінця цього року.