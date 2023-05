Оригінальну гру Metro: Last Light безкоштовно роздаватимуть у Steam 18-25 травня

На честь 10-річного ювілею Metro: Last Light розробники вирішили зробити безплатну роздачу гри. З 18 по 25 травня у Steam можна буде отримати версію Metro: Last Light Complete Edition.

Immerse yourself in the year 2034 – you are the last light in the darkest hour.

To celebrate Metro: Last Light’s 10th Anniversary, the original Complete Edition of the 2013 game will be available for free on @Steam from 18-25 May.

Set your nixie watches ⏰ and stay tuned! pic.twitter.com/O4tkkHnbRL

