Новини Ігри 17.05.2023 о 16:01

Оригінальну гру Metro: Last Light безкоштовно роздаватимуть у Steam 18-25 травня

Вадим Карпусь

Автор новин

На честь 10-річного ювілею Metro: Last Light розробники вирішили зробити безплатну роздачу гри. З 18 по 25 травня у Steam можна буде отримати версію Metro: Last Light Complete Edition.

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Metro: Last Light – це гра в жанрі постапокаліптичного шутера від першої особи з елементами survival horror та стелса, розроблена українською студією 4A Games. Гра вийшла у травні 2013 року. Вона є прямим продовженням першої частини ігрової франшизи Metro 2033, що вийшла у 2010 році. Як і в попередній грі, головним героєм є молодий солдат Артем, який живе у московському метро після руйнівної ядерної війни.

Версія Metro: Last Light Complete Edition поки що недоступна у магазині Steam. Швидше за все, відповідна сторінка з’явиться у день роздачі. Крім оригінальної гри вона включатиме низку доповнень. Зазначимо, мова йде саме про оригінальну гру 2013 року, а не про перевидання Redux, яке згодом вийшло.

Додамо, зараз у розробці знаходиться нова гра у всесвіті Metro, вихід якої очікується вже 2024 року. За даними обізнаних джерел, зараз проєкт вже цілком грабельний. Офіційний анонс може відбутися до кінця цього року.


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