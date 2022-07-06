«Дивні Дива 4» / Stranger Things 4 за 28 днів зібрали понад мільярд годин перегляду. Досі таке вдавалося лише «Грі в кальмара» / Squid Game

«Дивні Дива» / Stranger Things — один з головних серіалів сучасності. Новий (четвертий за порядком) сезон, який продовжують жваво обговорювати в соцмережах, очікувано продовжує бити рекорди на Netflix — за перші 28 днів глядачі провели за Stranger Things 4 понад один мільярд годин (якщо точніше, 1,15 млрд годин перегляду), і це новий рекорд як для шоу, так і для Netflix, якщо говорити лише про англомовні серіали (досі це не вдавалося жодного англомовному шоу Netflix).
За всю історію онлайн-кінотеатру Netflix лише одному шоу вдавалося набрати понад одного мільярду годин перегляду — південнокорейській «Грі в кальмара» / Squid Game, яка поки надійно утримує лідерство в рейтингу серіалів іноземною мовою з 1,6 млрд годин перегляду за той же період.
Більша частина від загального часу перегляду забезпечила перша частина четвертого сезону Stranger Things із семи епізодів, яка вийшла 27 травня та показала найкращий старт серед серіалів Netflix. 1 липня, коли на Netflix вийшли два завершальні епізоди, що тривають майже 4 години, результат становив 930,3 млн годин переглядів.
«Дивні дива» вже продовжили на п’ятий сезон, який завершить поточну сюжетну арку. До речі, ще 2017 року брати Даффери повідомляли, що планують не менше чотирьох-п’яти сезонів. Водночас у лютому вони натякали на ймовірний спіноф для шоу. В етері подкасту Happy Sad Confused творці Stranger Things брати Даффери розповіли, що цей спіноф на «1000%» буде відрізнятися від основного шоу і вже знайомих персонажів у ньому майже не буде. Водночас атмосфера фантастики 1980-х років, якою вирізняється оригінальне шоу, залишиться.
Рецензія на 4-й сезон серіалу «Дивні дива» / Stranger Things
- Netflix випускає «Дивні дива» з 2016 року і це один із найпопулярніших проєктів у стрімінговому сервісі. Серіал, натхненний творами Стівена Кінга, цінують за атмосферність, акторську гру і відсилання до жанрових фільмів 1980-х років.
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- Третій сезон «Дуже дивних справ» вийшов 4 липня 2019, встановивши абсолютний рекорд онлайн-кінотеатру на той час за чотири дні його переглянули понад 40 млн передплатників Netflix.
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- Це вперше Stranger Things розділили на частини — усі попередні сезони серіалу братів Даффер виходили повністю зразу, але Netflix зараз дедалі частіше розділяє популярні шоу на частини. Раніше творці шоу пояснили це тим, що четвертий сезон вийшов удвічі довшим за третій — сценарій зайняв понад 800 сторінок, а фільмування тривали майже два роки. Пандемія тут теж зіграла свою роль — через COVID-19 фільмування на початку 2020 року призупинили через два тижні після старту, а робота над серіалом відновилася лише у вересні 2020 року.