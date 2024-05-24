Папа Римський готується канонізувати веброзробника-«святого покровителя інтернету»

Папа Римський Франциск офіційно приписав друге диво розробнику вебсайтів Карло Асутісу, який помер в у віці 15 років від лейкемії.

Широкому загалу він відомий, перш за все як автор вебсайту з переліком євхаристійних чудес та списком затверджених Католицькою Церквою об’явленнь Пресвятої Діви Марії.

Після припису другого дива повинна офіційно початися процедура зарахування до лику святих, розповідає Insider.

Канонізація відбувається після двох чудес, які пов’язані з молитвами, зверненими до людини після її смерті.

Перше диво. Бразильський хлопчик з дефектом підшлункової залози від народження зцілився після молитви до Акутіса.

Друге диво. Дівчинка з Коста-Рики потрапила в аварію, лікарі були впевнені, що вона не виживе. Її мати молилася біля могили Асутіса в Італії і в результаті її дочка незабаром одужала.

Карло Акутіс народився в 1991 році у Великій Британії та виріс в Італії. Його іноді називають «божим впливовим діячем» і «святим покровителем інтернету».

Його віра мала дві особливі чесноти — любов до Євхаристії, яку Карло приймав щодня та до бідних, яким завжди старався допомагати, працював волонтером у їдальні для нуждених, яку утримували брати-францисканці.

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Про лейкемію дізнався за два місяці до смерті. Його хвороба мала гострий перебіг і розвивалася дуже швидко.

У 2023 році має вийти повнометражний фільм, присвячений історії життя Карло Асутіса, також створена комп’ютерна гра Acutis Game.

Карло Асутіс став першим представником покоління «мілленіалів», зарахованим до лику Блаженних РКЦ. Коли саме буде канонізація невідомо.