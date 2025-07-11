Новини Технології 11.07.2025 comment views icon

Партнери AMD отримали перші зразки Ryzen Zen 6, — український інсайдер розповів технічні деталі

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Андрій Русанов

Автор сайту

Партнери AMD отримали перші зразки Ryzen Zen 6, — український інсайдер розповів технічні деталі

Програміст та автор утиліт для налаштування процесорів AMD повідомив, що партнери компанії, зокрема виробники матплат, вже отримали інженерні зразки процесорів Zen 6.

Юрій Бублій з Харкова (1usmus), відомий як творець ПЗ DRAM Calculator for Ryzen, HYDRA та CTR, також розповів деякі технічні деталі нової архітектури. Вони свідчать швидше про оптимізацію дизайну Zen 5, ніж про радикальні зміни.

Партнери AMD отримали перші зразки Ryzen Zen 6, — український інсайдер

«Інженерні зразки вже розповсюджені. Це буде не революція, це буде еволюція. На CCD буде більше ядер, замість одного контролера пам’яті буде два (деталей поки обмаль). Каналів пам’яті залишаться два. Нових технологій підвищення продуктивності не очікується, а Curve Optimizer залишиться незмінним. Підтримка HYDRA не буде проблемою».

Йдеться саме про процесори Ryzen для десктопних систем. Заява здається обґрунтованою, оскільки джерело має інсайдерські зв’язки з виробниками материнських плат та програмістами, які працюють над проєктами для Ryzen наступного покоління. Понад місяць тому підтримка Zen 6 з’явилася у програмі AIDA64 — відповідно, мають існувати зразки процесорів, на які вона спирається. Крім десктопних версій, програма також підтримує серверні та мобільні варіанти.

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Wccftech додає, що з попередніх витоків відомо про наявність у CCD Zen 6 до 12 ядер у конфігурації Classic та до 16 ядер у конфігурації Dense. Кеш-пам’ять також було збільшено до 48 МБ на одну CCD. Така ж сама кількість каналів пам’яті попри подвоєний контролер не свідчить про підтримку чотирьохканальної пам’яті на настільних платформах.

Сайт перераховує основні очікування від майбутніх процесорів, які ґрунтуються на витоках: суттєве покращення роботи контролера пам’яті, збільшення ядер та потоків, ймовірно, до 24/48, вищі тактові частоти, більший кеш (можливо, до 48 МБ на CCD), підтримка швидшої DDR5, порівняний з попередниками TDP. Також не виключена можливість масштабування до 32 або 64 ядер з використанням двох кристалів Zen 6C.

Процесори AMD Ryzen Zen 6 очікуються до середини або кінця 2026 року. Приблизно в той самий час Intel має випустити десктопні процесори Nova Lake-S, які, за попередніми даними, пропонуватимуть до 52 ядер.

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