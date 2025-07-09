Процесор за $12 800: тест AMD Threadripper PRO 9995WX в Geekbench

AMD Ryzen Threadripper PRO 9000

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Новий чип AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX з 96 ядрами коштує €12 300 d Європі та близько $12 800 у США.

AMD очікувано позиціює свій новий багатоядерний флагман значно дорожчим за попередника — його продуктивність масштабується відповідно. Згідно з внутрішніми тестами, Threadripper PRO 9995WX забезпечує приріст 20% порівняно з 7995WX, що робить його найпотужнішим чипом для робочих станцій на ринку.

Threadripper PRO 9995WX побудований на архітектурі AMD Zen 5 з використанням 4 нм техпроцесу TSMC. Процесор має 96 ядер та підтримує 192 потоки, працюючи з базовою тактовою частотою 2,5 ГГц та частотою boost 5,4 ГГц. Чип має величезні 384 МБ кешу L3 та сумісний з 2 ТБ пам’яті DDR5-6400 ECC у 8-канальній конфігурації. Він розроблений для сокета sTR5 та материнських плат WRX90, пропонує 128 ліній PCIe 5.0 і має TDP 350 Вт.

Серія Threadripper PRO 9000 призначена для високопродуктивних робочих станцій творців контенту, інженерів штучного інтелекту та створення симуляцій процесів. AMD поки не оголосила точну дату випуску, але процесор був представлений на Computex 2025 та зараз вже надійшов у магазини. Щоб зібрати систему з такими дорогими компонентами, ймовірно, краще звернутися до профі, а не робити як герой цієї історії, котрий потрапив у пригоди.

Результати тестів, знайдені у базі Geekbench 6.4, демонструють 2800 балів в одноядерному тесті та 30 170 балів у багатоядерному. Перший результат свідчить про майже відсутній приріст щодо попередника, а от багато ядер дають в середньому 22% порівняно з Threadripper PRO 7995WX на Zen 4. Ймовірно, саме на це робила ставку AMD під час створення чипа для багатопотокових обчислень.

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Джерело: VideoCardz

Розділ Технології виходить за підтримки

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