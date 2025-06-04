Підтримка AMD Ryzen Zen 6 та Intel Core Ultra 3 з’явилася в AIDA64

CEO AMD Ліза Су /скриншот презентації AMD

Нове покоління процесорів AMD та бюджетні чипи Intel наближаються. Підтримка Ryzen наступного покоління на архітектурі Zen 6 та недорогих Arrow Lake-H/S вже в беті AIDA64.

У списку змін бета-версії інформаційно-тестової з’явився пункт «Попередня підтримка настільних, серверних та мобільних процесорів AMD наступного покоління». Вже через день вийшло ще одне оновлення, у якому йдеться про нові чипи Intel (Core Ultra 3, Arrow Lake-H та S).

Згадка процесорів не означає їхній швидкий вихід або розкриття всіх характеристик. Якщо звернутися до історії тестового пакета, можна побачити закономірність, що подібні згадки з’являються приблизно за рік до їхнього запуску. Якщо ж подивитися на історію релізів AMD, очікувати ймовірні Ryzen 10000 (як би вони не називалися, з огляду на очевидну незручність простого збільшення числа).

Останнім часом траплялося не надто багато витоків про наступне покоління AMD Ryzen. У травні ITC.ua повідомляв про виток, згідно з яким чипи Morpheus або Medusa вийдуть на рік раніше, ніж консоль PlayStation наступного покоління (яки будуватимуться на процесорах наступного покоління. Згідно з чутками про консолі, це дає часові рамки до початку 2027 року, що узгоджується з припущенням вище.

Про розробку AMD Zen 6 відомо з позаминулого року. Джерелом витоку є ймовірний старший інженер розробки чипів компанії. Вже тоді повідомлялося про виготовлення чипів за технологією 2 нм. У дорожніх картах AMD Zen 6 з’явилася ще у 2022 році. Минулого року повідомлялося, що Zen 6 під кодовою назвою Medusa може отримати графічну архітектуру RDNA 5. Тоді йшлося про останній квартал 2026 року або початок 2027. Очікується, що нові десктопні процесори залишаться сумісними з сокетом AM5.

Джерело: Tom’s Hardware