Патентне бюро США не надаватиме патенти штучному інтелекту

Відомство США з патентів і торгових марок (USPTO) стверджує, що системи штучного інтелекту не можуть бути названі винахідниками, але люди можуть використовувати інструменти ШІ в процесі створення запатентованих винаходів і повинні розкривати інформацію, якщо вони це роблять.

Агентство опублікувало своє останнє керівництво після серії «слухань» для збору відгуків громадськості, передає The Verge. У ньому зазначено, що, хоча системи ШІ та інші «нефізичні особи» не можуть бути вказані як винахідники в патентних заявках, «використання системи ШІ фізичною особою не позбавляє фізичну особу права вважатися винахідником». Люди, які реєструють патенти, повинні повідомляти, чи використовували вони ШІ в процесі винаходу, так само як USPTO просить всіх заявників перерахувати всю істотну інформацію, необхідну для прийняття рішення.

Однак для того, щоб мати можливість зареєструвати патент, людина, яка використовує ШІ, повинна зробити значний внесок у розробку концепції винаходу. Людина, яка просто просить ШІ-систему створити щось і спостерігає за цим, не стає винахідником, йдеться у звіті. Відомство зазначає, що людина, яка просто ставить проблему перед ШІ-системою не може претендувати на отримання патенту.

Однак значний внесок може бути продемонстрований тим, як людина будує підказку з огляду на конкретну проблему, щоб отримати конкретне рішення від системи штучного інтелекту. — зазначають у USPTO.

Відомство також зазначає, що «підтримання “інтелектуального домінування” над системою штучного інтелекту саме по собі не робить людину винахідником» — тож просто нагляд або володіння штучним інтелектом, який створює речі, не означає, що можна подати заявку на патент на них.

У 2020 році USPTO постановило, що лише «природні люди» можуть подавати заявки на патенти після того, як відхилило петицію дослідника Стівена Талера. Талер додав створену ним систему штучного інтелекту DABUS як винахідника до патентної заявки. Суд США підтримав рішення патентного бюро. Інший федеральний суд постановив, що на ШІ-системи не можуть поширюватися авторські права, після того, як Талер подав окрему заявку на зображення, створене штучним інтелектом.