Новини Пристрої 19.09.2025 comment views icon

Павербанк MagSafe для iPhone Air отримав батарею… iPhone Air, але з обмеженням заряду до 65%

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Павербанк MagSafe для iPhone Air отримав батарею… iPhone Air, але з обмеженням заряду до 65%
MagSafe для iPhone Air / Apple

Ентузіаст розібрав акумулятор MagSafe, який використовується для нового iPhone Air. Відкриття несподіване: це просто батарея від iPhone Air, яка при цьому слабка.

Як відомо, новий блок MagSafe розроблений спеціально для iPhone Air. Розчарування починається одразу: павербанк забезпечує всього лиш +-65% додаткового заряду, тобто навіть не на один повний цикл. Інша дивна деталь в тому, що сам аксесуар суттєво товстіший за телефон: товщина MagSafe становить 7,64 мм, тоді як корпус iPhone Air — лише 5,6 мм без камери.

“Стривай-но. Цей акумулятор товстіший за сам iPhone Air, тож логічно було б очікувати більшу місткість. Чому ж він дає лише 65% додаткового заряду?” — дивується оглядач iFixit.

Павербанк MagSafe для iPhone Air отримав батарею… iPhone Air, але з обмеженням заряду до 65%Павербанк MagSafe для iPhone Air отримав батарею… iPhone Air, але з обмеженням заряду до 65%

Усередині пластикового корпусу MagSafe дійсно знаходиться акумулятор на 3149 мАг — точно такий самий, як і в iPhone Air. Його товщина лише 2,72 мм, і він без проблем помістився б у корпус смартфона. Тобто батарею можна було б зробити кращою, але тоді не вдалося б продати смартфон під обгорткою “надтонкий”. Крім того, при бездротовій передачі енергії частина місткості втрачається. Це стало причиною, чому блок живлення забезпечує не 100%, а близько 65% додаткової автономності.

Павербанк MagSafe для iPhone Air отримав батарею… iPhone Air, але з обмеженням заряду до 65%Павербанк MagSafe для iPhone Air отримав батарею… iPhone Air, але з обмеженням заряду до 65%

Блогер під час розбирання зрозумів, чому MagSafe виглядає масивнішим. Якщо iPhone Air зроблений із титану, то аксесуар має пластиковий корпус. Якщо казати просто, він товстіший заради довговічності й здешевлення виробництва. Окремо додамо цікавий факт, інші оглядачі випадково помітили, що MagSafe сумісний з Google Pixel 10 завдяки підтримці стандарту Qi2.

Apple казала, що iPhone Air отримав оновлений модем C1X, який на 30% енергоефективніший за рішення в iPhone 16 Pro. Нібито завдяки цьому смартфон став “найбільш енергоефективним iPhone на сьогодні”. Однак навіть із новими мікросхемами Apple вирішила випустити окремий MagSafe-блок, аби користувачі з заявленим “одним зарядом на цілий день” могли все-таки частково підзарядитися протягом дня. Паралельно в iOS 26 випустили розумний режим заощадження батареї. 

Джерело: 9to5mac

Популярні новини

arrow left
arrow right
Apple iPhone Air та AirPods Pro 3: аудіосюрпризи, про які варто знати
П'ятий сезон серіалу "Повільні коні" стартував зі 100% на Rotten Tomatoes
"Це ж було вже": флагман Xiaomi 16 Pro Max з’явився на перших фото
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: живі фото та характеристики напередодні запуску
Realme 15T представляє 6,6” AMOLED, Dimensity 6400 та 7000 мА•год за $215
Несумні шпалери: екран Google Pixel 10 майже з коробки показує кольорові смуги
Величезний витік пристроїв Apple та коментарі Марка Гурмана
Гаджетами на iOS тепер можна керувати подумки
Блокувальник реклами uBlock Origin Lite вийшов для Safari на iOS і macOS
Фотомаркетинг Apple iPhone 17: чому три дорівнює восьми та що таке "оптична якість"
Забули як виглядає iPhone? Apple випадково прорекламувала Samsung Galaxy Flip7 на своїй офіційній сторінці
Samsung Galaxy S26: все, що відомо про серію на цей час
Ілон Маск позивається до Apple та OpenAI через ймовірну монополію ChatGPT на iPhone
Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
Xiaomi 15T Pro з'явився на відео разом з основними характеристиками
Xiaomi показала Poco C85: 6000 мА•год та 120 Гц за $110
OPPO Reno14 5G, FS 5G та F 5G вже в Україні: ШІ-смартфони від 16 тис. грн
Екран Apple MacBook може розтрощити звичайна поштова листівка — виробник каже, що це не баг, а фіча
Xiaomi 17 Pro коштуватиме на 45% менше iPhone 17 Pro: також з’явилися перші тести і характеристики камери
Apple блокує програми в європейських альтернативах App Store — як це працює?
З iOS 26 всі Apple iPhone 17 та Air отримали розумний режим заощадження часу роботи від акумулятора
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати