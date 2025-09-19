Павербанк MagSafe для iPhone Air отримав батарею… iPhone Air, але з обмеженням заряду до 65%

MagSafe для iPhone Air / Apple

Ентузіаст розібрав акумулятор MagSafe, який використовується для нового iPhone Air. Відкриття несподіване: це просто батарея від iPhone Air, яка при цьому слабка.

Як відомо, новий блок MagSafe розроблений спеціально для iPhone Air. Розчарування починається одразу: павербанк забезпечує всього лиш +-65% додаткового заряду, тобто навіть не на один повний цикл. Інша дивна деталь в тому, що сам аксесуар суттєво товстіший за телефон: товщина MagSafe становить 7,64 мм, тоді як корпус iPhone Air — лише 5,6 мм без камери.

“Стривай-но. Цей акумулятор товстіший за сам iPhone Air, тож логічно було б очікувати більшу місткість. Чому ж він дає лише 65% додаткового заряду?” — дивується оглядач iFixit.

Усередині пластикового корпусу MagSafe дійсно знаходиться акумулятор на 3149 мАг — точно такий самий, як і в iPhone Air. Його товщина лише 2,72 мм, і він без проблем помістився б у корпус смартфона. Тобто батарею можна було б зробити кращою, але тоді не вдалося б продати смартфон під обгорткою “надтонкий”. Крім того, при бездротовій передачі енергії частина місткості втрачається. Це стало причиною, чому блок живлення забезпечує не 100%, а близько 65% додаткової автономності.

Блогер під час розбирання зрозумів, чому MagSafe виглядає масивнішим. Якщо iPhone Air зроблений із титану, то аксесуар має пластиковий корпус. Якщо казати просто, він товстіший заради довговічності й здешевлення виробництва. Окремо додамо цікавий факт, інші оглядачі випадково помітили, що MagSafe сумісний з Google Pixel 10 завдяки підтримці стандарту Qi2.

Apple казала, що iPhone Air отримав оновлений модем C1X, який на 30% енергоефективніший за рішення в iPhone 16 Pro. Нібито завдяки цьому смартфон став “найбільш енергоефективним iPhone на сьогодні”. Однак навіть із новими мікросхемами Apple вирішила випустити окремий MagSafe-блок, аби користувачі з заявленим “одним зарядом на цілий день” могли все-таки частково підзарядитися протягом дня. Паралельно в iOS 26 випустили розумний режим заощадження батареї.

Джерело: 9to5mac