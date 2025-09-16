banner
З iOS 26 всі Apple iPhone 17 та Air отримали розумний режим заощадження часу роботи від акумулятора

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

З iOS 26 Apple iPhone 17, Pro та Pro Max та Air отримали розумний режим заощадження часу роботи від акумулятора

Одним з нововведень Apple iOS 26 став режим Adaptive Power, керований штучним інтелектом. Він дозволяє “розтягувати” час роботи від батареї та визначає, коли це робити.

Раніше iPhone мали режим низького енергоспоживання, котрий врятував багатьох у ситуаціях, коли заряд акумулятора закінчувався у найбільш підступний момент. В iOS 26 Apple додала ще один режим роботи від батареї, який пропонує подібні переваги, але розроблений для набагато більш непомітної роботи. Adaptive Power — функція на базі Apple Intelligence, розроблена для інтелектуального подовження часу роботи та щоб менше турбувати цим користувача.

“Функція Adaptive Power допомагає продовжити час роботи акумулятора вашого iPhone під час інтенсивного використання. Вона працює автоматично у фоновому режимі, тому вам не потрібно нею керувати. Adaptive Power використовує вбудований інтелект пристрою, щоб передбачити, коли вам знадобиться додатковий час роботи акумулятора, на основі ваших останніх моделей використання, а потім за потреби коригує час роботи акумулятора, щоб допомогти вашому iPhone пропрацювати довше в цей день. Adaptive Power не керує продуктивністю, коли ви використовуєте функції, які потребують максимальної продуктивності, наприклад, камеру або ігри з увімкненим ігровим режимом”, — описує режим Apple.

Компанія стверджує, що для вивчення Adaptive Power звичок користувача потрібно близько семи днів фонової обробки активності. Тобто у перші дні користування ефект режиму непомітний. Водночас на iPhone 17, iPhone 17 Pro та Pro Max, а також iPhone Air він увімкнений за замовчанням.

Під час роботи режим за потреби коригує дані продуктивності, зменшує яскравість екрана на 3%, обмежує фонову активність, вмикає низьке енергоспоживання, коли заряд батареї досягає 20%. Режим завжди можна вимкнути у меню Налаштування ⇾ Акумулятор ⇾ Режим живлення.

